اسرائیل دشمن اصلی اعراب/ ایران برای ثبات خاورمیانه کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی با اشاره به ادامه تجاوزات اسرائیلی ها تاکید کرد: این رژیم تنها دشمن امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه به شمار می رود.

"عمر جفلتی" نویسنده این مقاله براین باور است که هیچ عربی در این باره که رژیم اسرائیل دشمن اول امت عرب به شمار می آید، تردیدی به خود راه نمی دهد.

وی همچنین تاکید کرد: تلاش ها برای خوب جلوه دادن این دشمن واقعی ملت های عربی هم هیچ گاه به نتیجه نمی رسد هرچند که دنیای غرب هنوز به ویژه آمریکا از این مسئله دست بر نداشته است.

آمریکا به شکلی خاص در صدد آن است تا توجه ملت های عربی را به طرفی دیگر جلب کند. اما تاکنون دراین زمینه هیچ موفقیتی به دست نیاورد.

درادامه این مقاله آمده است: واقعیتی که ملت های عربی آن را درک کرده اند اعم از شرایط سخت زندگی ، کوچ اجباری، جنایت هایی مانند قتل و تروریسم همه و همه در ذهن مردم منطقه باقی می ماند.

نکته جالب توجه این است که غرب در صدد است با توجه به وجود همه این دسیسه ها برای ملت عرب دشمنی وهمی فرض کند تا در حقیقت توطئه های خود را در همه جای منطقه خاورمیانه به ثمر بنشاند و دراین خصوص مترصد آن است تا کشوری همسایه را که در قبال مسائل مربوط به جهان عرب به ویژه مسئله فلسطین راه عدالت را درپیش گرفته است، دشمن اصلی اعراب نشان دهد.

اما ملت های عرب با وجود همه این تلاش ها می دانند که هیچ اختلافی بین مواضع جمهوری اسلامی ایران که یک کشور همسایه کشورهای عربی به شمار می رود با مواضع کشورهای عربی در رابطه با مسائل سرنوشت ساز آنان وجود ندارد.

روزنامه سوری تشرین ادامه می دهد: هرچند که اختلافاتی بین ما (اعراب) با ایران وجود دارد اما وجود این اختلافات امری طبیعی بین دو همسایه به شمار می رود که به حدی که غرب مدعی آن است، نمی رسد.

چراکه اگر غیر از این بود؛ ایران به جای سفارت رژیم اسرائیل سفارت فلسطین ایجاد نمی کرد و باید تاکید کرد که ایران درمنطقه ثبات و امنیت را برقرار می سازد.

تشرین درادامه اطمینان خاطر می دهد که با وجود همه این تلاش ها ممکن نیست امتی دشمن واقعی خود را رها کند و گرفتار ادعاهای موجود درباره ایران شود وهمچنین هیچ عرب زبانی خطر رژیم اسرائیل را که هر روز به بیت المقدس ، ملت فلسطین و سرزمین های فلسطینی با استفاده از قدرت تروریسم و ابزار و آلات جنگی با حمایت آمریکا حمله می کند، به فراموشی نمی سپارد.