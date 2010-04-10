انتقاد وزیر دادگستری از حق الوکاله زیاد وکلا

وزیر دادگستری گفت: حق الوکاله های زیاد و بی اعتمادی مردم به وکلا امروز به عنوان چالشی اجتماعی و قضایی محسوب می شود که راه برون رفت آن اعتماد سازی وکلای صدیق، عادل و پایبند به سوگند وکالت است.