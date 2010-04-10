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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاد وزیر دادگستری از حق الوکاله زیاد وکلا

انتقاد وزیر دادگستری از حق الوکاله زیاد وکلا

وزیر دادگستری گفت: حق الوکاله های زیاد و بی اعتمادی مردم به وکلا امروز به عنوان چالشی اجتماعی و قضایی محسوب می شود که راه برون رفت آن اعتماد سازی وکلای صدیق، عادل و پایبند به سوگند وکالت است.

بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالش های جامعه امروزی محسوب می شود اظهار داشت: عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه های اصلی رفع این چالش به شمار می رود.

وی گفت: وکیل در صورتی که صادقانه بر اساس سوگندش مدافع حق از دست رفته موکل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرارگرفته و ابزاری برای نهادینه شدن فرهنگ وکالت است در حالی که متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است.
کد مطلب 1056483

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