انتقاد وزیر دادگستری از حق الوکاله زیاد وکلا

بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالش های جامعه امروزی محسوب می شود اظهار داشت: عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه های اصلی رفع این چالش به شمار می رود.
وی گفت: وکیل در صورتی که صادقانه بر اساس سوگندش مدافع حق از دست رفته موکل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرارگرفته و ابزاری برای نهادینه شدن فرهنگ وکالت است در حالی که متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است.
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