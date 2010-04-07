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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

بذرپاش در گفتگو با مهر:

سازمان ملی جوانان می تواند مجوز خیریه و NGO صادر کند

سازمان ملی جوانان می تواند مجوز خیریه و NGO صادر کند

رئیس سازمان ملی جوانان با تاکید بر ساماندهی سازمانهای مردم نهاد گفت: سازمان ملی جوانان بر اساس اساسنامه خود می تواند مجوز ایجاد و تاسیس خیریه و NGO را با اهداف عام المنفعه صادر کند.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور موضوع ساماندهی سازمانهای مردم نهاد مورد بحث قرار گرفت اظهار داشت: هم اکنون سازمان ملی جوانان، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و برخی از نهادهای دیگر متولی صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه هستند که متاسفانه هیچگونه تعامل و سازماندهی بین این "سمن" ها وجود ندارد.

وی گفت: سازمان ملی جوانان بر اساس سیاستها و اهداف خود به جوانان متقاضی و واجد شرایط مجوز ایجاد "NGO" اعطا می کند که این "سمن" ها با هدف رسیدگی به آسیبهای اجتماعی، خیریه، زیست محیطی، امورجوانان، خانواده، مشاوره و ازدواج فعالیت می کنند.

بذرپاش در پاسخ به این پرسش که چگونه یک جوان 15 ساله می تواند مدیریت یک NGO ملی را بر عهده داشته باشد گفت: این جزو وظایف و اهداف سازمان است و از نظر سازمان ملی جوانان مانعی ندارد.
 

کد مطلب 1056485

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