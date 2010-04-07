سازمان ملی جوانان می تواند مجوز خیریه و NGO صادر کند

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور موضوع ساماندهی سازمانهای مردم نهاد مورد بحث قرار گرفت اظهار داشت: هم اکنون سازمان ملی جوانان، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و برخی از نهادهای دیگر متولی صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه هستند که متاسفانه هیچگونه تعامل و سازماندهی بین این "سمن" ها وجود ندارد.

وی گفت: سازمان ملی جوانان بر اساس سیاستها و اهداف خود به جوانان متقاضی و واجد شرایط مجوز ایجاد "NGO" اعطا می کند که این "سمن" ها با هدف رسیدگی به آسیبهای اجتماعی، خیریه، زیست محیطی، امورجوانان، خانواده، مشاوره و ازدواج فعالیت می کنند.

بذرپاش در پاسخ به این پرسش که چگونه یک جوان 15 ساله می تواند مدیریت یک NGO ملی را بر عهده داشته باشد گفت: این جزو وظایف و اهداف سازمان است و از نظر سازمان ملی جوانان مانعی ندارد.

