قطار ویژه کره شمالی وارد چین شد/ احتمال حضور کیم جونگ ایل در پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قطار ویژه کره شمالی در حالی صبح امروز از مرز چین گذشت که به احتمال زیاد "کیم جونگ ایل" نیز در این قطار حضور دارد.

هنوز این مطلب تائید نشده که آیا رهبر کره شمالی در این قطار حضور دارد یا خیر. در هفته گذشته اعلام شده بود که کیم جونگ ایل به زودی به چین سفر می کند.

در ماه گذشته میلادی کره شمالی اعلام کرده بود که قصد بازگشت به مذاکرات شش جانبه را دارد.

کره شمالی اعلام کرده فقط به شرطی به مذاکرات شش جانبه ( آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و شمالی) باز می گردد که تحریم های موجود علیه این کشور لغو شوند.

اما آمریکا و کره جنوبی اعلام کرده اند که کره شمالی ابتدا باید به مذاکرات برگردد و پس از آنکه پیشرفت هایی در این مذاکرات حاصل شد نسبت به رفع تحریم های آن اقدام می شود.

در همین رابطه یک مقام کره شمالی که به چین سفر کرده بود اعلام کرد : پیونگ یانگ در ابتدای ماه آوریل به مذاکرات خلع سلاح باز می گردد و پیشنهادهای خود در این رابطه را نیز ارائه می کند.

آخرین دور مذاکرات شش جانبه در دسامبر سال 2008 در پکن برگزار شد اما بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.

این تصمیم در حالی اعلام می شود که کره شمالی و آمریکا در هفته های اخیر به دلیل تحرکات ایالات متحده در کره جنوبی دوران پرتنشی را داشته اند بطوری که پیونگ یانگ تهدید به مقابله نظامی با تحرکات آمریکا-کره جنوبی کرده بود.