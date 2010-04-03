تمدید اعتبار مجوزهای طرح ترافیک 88 تا پایان فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به تعطیلات نوروزی علی رغم آمادگی دفاتر خدمات الکترونیک برای ارایه خدمات تعدادی از اشخاص حقیقی جهت دریافت آرمهای طرح ترافیک سال 89 مراجعه نکردند.

وی افزود: همچنین برخی از سازمانها و وزارتخانه ها به دلیل جابجاییهای مالی و ریالی در روزهای پایانی سال برای دریافت مجوزهای خود با مشکلاتی مواجه بودند که به همین دلیل مدت اعتبار آرمهای طرح ترافیک سال 88 تا پایان فروردین ماه تمدید شد.



مهندس اسلامی مدیر کل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز با بیان اینکه هماهنگیهای لازم برای تمدید اعتبار مجوزهای طرح ترافیک 88 با راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است گفت: برچسبهای طرح ترافیک ثبت نام کنندگانی که مدارک خود را به طور کامل ارایه داده اند به دفاتر الکترونیک تحویل داده شده اما برخی از افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت مجوزهای خود در ایام نوروز مراجعه نکرده اند.



وی تاکید کرد: از تمام افرادی حقیقی و حقوقی که تا کنون مجوزهای خود را دریافت نکرده اند می خواهیم هر چه سریعتر برای دریافت مجوزهای خود به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند.