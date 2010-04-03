در گفتگو با مهر عنوان شد: تولید داروی دیابت از گیاه گزنه توسط محققان کشور / تشریح جزئیات تولید

مسعود شبانی دومولا مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماده "گزلین"، حلقه ای پپتیدی (زنجیره ای از اسیدهای آمینه) است که به صورت خوراکی اثری مشابه انسولین در بدن دارد.

وی به ساز و کار گزلین در بدن اشاره کرد و در این باره توضیح داد: آزمایشهای صورت گرفته در این زمینه نشان داد که با چسبیدن 10 مولکول گزلین بر یکدیگر در بدن، تونل های کوچکی ایجاد می شود که بر سطح سلول می چسبد و موجب ورود قند یا گلوکز به داخل سلول می شوند و به این ترتیب قند خون کاهش می یابد.

شبانی با تاکید بر اینکه آزمایشهای مربوط به مراحل سم شناسی و بالینی بر انسان در کشور کانادا انجام شده است، اظهار داشت: به منظور تولید این دارو در ایران با همکاری یکی از بیمارستان های تهران داروی گزلین به زودی وارد فاز انسانی خواهد شد.

وی از تولید این دارو در مقیاس جهانی خبر داد و خاطر نشان کرد: برای ورود به تولید جهانی نیاز به اجرای فاز شیمیایی دارو داریم که برای این منظور با همکاری دانشگاه تورنتو این فاز اجرایی می شود. در عین حال برای تولید این دارو ترجیح می دهیم با همکاری شرکت های ایرانی باشد.

مجری پروژه یادآور شد: پیش بینی می کنیم تا 6 ماه آینده داروی گیاهی گزلین به بازار دارویی ایران وارد شود و تا سه سال دیگر نیز شکل صنعتی این دارو در جهان عرضه شود.

به گزارش مهر، گزنه گیاهی است که در مناطق کوهستانی و در اطراف چشمه ها و رودخانه ها رشد می کند. این گیاه در گیلان و مناطق جنگلی شمال غرب فراوان است.