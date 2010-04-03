جنگ ستارگان در اکباتان / شهرآورد خوزستان با چاشنی انتقام و جبران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سی‌ام لیگ برتر از امشب با برگزاری دیدار سایپا کرج - پرسپولیس پس از وقفه‌ای 19 روزه دوباره از سر گرفته خواهد شد.

استیل آذین تهران - سپاهان اصفهان

گل سرسبد دیدارهای روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات لیگ برتر همین بازی است، مسابقه‌ای که برای تمامی مدعیان بالای جدول از اهمیت بالایی برخوردار است. سپاهان صدرنشین مطلق و 59 امتیازی لیگ برتر که تا دستیابی به عنوان قهرمانی این مسابقات فقط 9 امتیاز از پنج بازی پیش رو می خواهد، عصر یکشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران مقابل استیل آذین و ستاره‌هایش می ایستد. رویارویی امیر قلعه نویی با علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، حسین کعبی و ... در این بازی دیدنی و تماشایی است.

سپاهان در دیدار رفت با یک گل مغلوب استیل آذین شد. در آن بازی شاهپورزاده گل زد، نشاط جو درخشید و مهاجمان سپاهان بارها فرصت و شانس گلزنی را از دست دادند تا تیم امیر قلعه نویی شکستی خانگی را متحمل شود. حال صدرنشین لیگ برتر در روزی که چشم همه مدعیان به این تیم است به انتقام در خانه استیل آذین می اندیشد. باید دید تیم خسته امیر قلعه نویی یارای مقابله با استیل آذین را دارد یا اینکه بازهم مانند دیدار رفت نتیجه را واگذار می کند.

ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین

تیم منصور ابراهیم زاده پس از دو بازی درخشان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و برتری مقابل بنیادکار ازبکستان به لیگ برتر بازمی گردد. درد مشترک تیم ابراهیم زاده همچون دیگر نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خستگی ناشی از حضور در این رقابت‌هاست. تیم ابراهیم زاده که در لیگ برتر و جام حذفی از مدعیان اصلی است اگر این مشکل را برطرف کند، شاید بتواند موفقیت آسیایی را در میادین داخلی هم تکرار کند. این تیم فردا میزبان پیکان، تیم 39 امتیازی رده هفتم جدول است. فقط برتری در این بازی تیم ذوب آهن را در کورس قهرمانی حفظ می کند.

پاس همدان - مقاومت شهید سپاسی شیراز

همدانی‌ها هفته‌هاست از انتهای جدول فاصله گرفته و حالا برای رسیدن به میانه جدول تلاش می کنند. این تیم فردا در دیداری حساس برابر مقاومت سپاسی صف آرایی می کند. حریف عصر یکشنبه پاس که با احمدزاده، مسیری روبه رشد را طی می کند، نمی تواند برای این تیم حریف آسانی باشد.

ابومسلم خراسان - تراکتورسازی تبریز

سیاه جامگان مشهدی در تعطیلات نوروز نیز پرسروصدا بودند و با کناره گیری پرویز مظلومی، علی حنطه را به عنوان سرمربی خود انتخاب کردند. حنطه که فصل گذشته به زحمت ابومسلم را در لیگ برتر حفظ کرد، این بار در ماموریتی مشابه و البته دشوارتر برای بقای تیم اول استان خراسان در لیگ برتر تلاش خواهد کرد. کار رسمی او از فردا با دیدار مقابل تیم تراکتورسازی در ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد آغاز می شود. کسب امتیاز از تیم 45 امتیازی تراکتورسازی که رده ششم جدول را در اختیار دارد، قطعا کار آسانی برای حنطه و تیم قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر نخواهد بود.

مس کرمان - ملوان بندرانزلی

غیرقابل پیش بینی ترین تیم امروز فوتبال ایران مس کرمان است. تیم بوناچیچ اگر روز اوجش باشد، با 4 گل پیروز می شود و اگر روز بدش باشد، با همین تعداد گل شکست می خورد. باید دید تیم مس کرمان فردا کدام روی خود را به ملوان و شاگردانش پورغلامی نشان می دهد، آنها که در تعطیلات نوروز با خبر مصدومیت پژمان نوری غافلگیر شدند.

صبای قم - استقلال تهران

استقلال مرفاوی که روزهای خوبی را در آسیا می گذراند، در اندیشه رسیدن به سکوی سوم جدول رده بندی و کسب دوباره سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست. این تیم فردا در غیاب کاپیتان مجیدی که از مصدومیت رنج می برد، در خانه صبای قم به میدان می رود. تیم مرفاوی امیدواراست امروز سایپا جلوی پرسپولیس را بگیرد تا این تیم با شکست صبا صعودی یک پله‌ای به سکوی سوم جدول داشته باشد، اتفاقی که تحقق آن چندان دور از ذهن نیست.

شاهین بوشهر - راه آهن شهرری

این هم یک بازی حساس و ویژه برای تیم‌های انتهای جدولی است. شاهین بوشهر که سقوطی آزاد به انتهای جدول را آغاز کرده است، فردا در خانه با تیمی دیدار می کند که گرچه با 34 امتیاز سکوی دوازدهم جدول را در اختیار دارد اما از جمله تیم‌هایی است که خطر سقوط به لیگ برتر را احساس می کند. شاهین برای ماندن در لیگ برتر باید در دیدارهای پیش رو، به ویژه در دیدار با تیم‌هایی که شرایطی مشابه راه آهن دارند، پیروز شود.

استقلال اهواز - فولادخوزستان

شهرآورد خوزستان هم یکی از دیدارهای حساس هفته سی‌ام لیگ برتر است. شهرام شفیع زاده و آبی پوشان اهوازی که به نوعی سقوط آزاد خود به انتهای جدول را ناشی از اظهارات مجید جلالی در مورد موضوع دوپینگ می دانند، فردا با تماشاگران خود رودرروی تیم جلالی می ایستند. اهوازی‌ها پس از تساوی یک بریک در دیدار رفت، امیدوارند همچون شهرآورد تهران و اصفهان، طلسم تساوی های این شهرآورد نیز شکسته شود و یک تیم برنده از زمین خارج شود.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته سی‌ام لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه - 14/1/89

* سایپا کرج - پرسپولیس - ساعت 19:50 - ورزشگاه آزادی

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسین خانبان

یکشنبه - 15/1/89

* استیل آذین تهران - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16:45، ورزشگاه راه آهن اکباتان

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: جواد تقی پور و محمدرضا ابوالفضلی

* ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین، ساعت 16:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و آرمان اسعدی

* پاس همدان - مقاومت شهید سپاسی، ساعت 16:45، ورزشگاه قدس همدان

داور: محمد حسین اسدی، کمک‌ها: بهرام نوی و بهرام کیانی

* ابومسلم خراسان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: حمید نظری و کیانوش داودزاده

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: علی موغلی و محمدرضا امینی

* صبای قم - استقلال تهران، ساعت 18:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حیدر شکور و حسن کامرانی فر



* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری، ساعت 18:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: علیرضا یزدانی و سجاد طوری

* استقلال اهواز - فولاد خوزستان، ساعت 18:45، ورزشگاه تختی اهواز

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: داود رفعتی و سعید زارع

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 59 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 53 امتیاز

3- پرسپولیس 50 امتیاز

4- استقلال تهران 49 امتیاز

5- استیل آذین تهران 45 امتیاز

6- تراکتورسازی 42 امتیاز

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13- پاس همدان 33 امتیاز

14- مس کرمان 32 امتیاز

15- فولادخوزستان 31 امتیاز

16- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز

17- استقلال اهواز 28 امتیاز

18- ابومسلم مشهد 24 امتیاز