پدر رایانه جهان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "هنری ادوارد رابرتز" مخترع دستگاه Altair 8800 است دستگاهی که به خاستگاه عصر رایانه های خانگی تبدیل شد. "پائول آلن" و "بیل گیتس" پس از دیدن تصویر این رایانه بر روی جلد یک نشریه با رابرتز تماس برقرار کرده و به او پیشنهاد دادند تا نرم افزار مورد نیاز این دستگاه را بنویسند. این نرم افزار Altair-Basic نام گرفت و در واقع به بنیان فعالیتهای شرکت مایکروسافت تبدیل شد.

به گفته بنیانگذاران مایکروسافت، رابرتز در واقع شانس شناخته شدن را در اختیار دو جوان ناشناس که قبل از شهرت یافتن رایانه ها به این سیستمها علاقمند بودند قرار داد. شانسی که گیتس و پائول همیشه قدردان آن خواهند بود.

"استیو وزنیاک" از شرکت اپل نیز درباره رابرتز می گوید وی با برداشتن قدمی بسیار حیاتی و مهم باعث شد ما به همه چیزی که امروز در اختیار داریم دست یابیم.

رابرتز بنیانگذار شرکت MITS بود که تجارت اصلی آن ساخت و فروش قطعات مدلهای موشکی به شمار می رفته است. این شرکت در دوره ای فروش قطعات ماشین حساب را نیز تجربه کرد که محصولات آن به سرعت در زیر سایه شرکتهای بزرگتر ناپدید شد.

در اواسط دهه 1970 در حالی که این شرکت با بدهی های بالای خود دست و پنجه نرم می کرد، رابرتز ساخت کیتهای رایانه را آغاز کرد. نتیجه این پروژه ساخت رایانه کامل Altair 8800 بود، رایانه ای که با تعدادی کلید کار می کرد و هیچ نمایشگری نداشت.

تصویر این دستگاه 395 دلاری که قیمت آن با هزار دلار امروز برابری می کند، بر روی جلد مجله Popular Electronics منتشر شد و توجه بسیاری از جمله بیل گیتس و پاول آلن را به خود جلب کرد.

سپس پیشنهاد نوشته شدن نرم افزار برای این دستگاه از سوی این دو به رابرتز ارائه شد و این دو به تدریج به دفتر مرکزی شرکت MITS جایی که در نهایت به شرکت مایکروسافت تبدیل شد، نقل مکان کردند تا نرم افزار خود را که بعدها Basic نام گرفت، تولید کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، دکتر رابرتز پدر رایانه های خانگی جهان در سال 1977 شرکت خود را به فروش رساند و در روز اول ماه آوریل سال 2010 در اثر ذات الریه مضمن و طولانی مدتی که به آن مبتلا بود درگذشت.