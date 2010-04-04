تغییر و تحولات مدیریتی معمای بزرگ تئاتر در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، همواره در ایران تغییر و تحولات مدیران در هر عرصهای روند و کار آن عرصه را دستخوش تغییراتی اساسی قرار میدهد. در این بین شاخههای مختلف هنری نیز از این امر مستثنی نیستند. تئاتر به عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرها در سالهای گذشته بارها با این مشکل و موضوع مواجه بوده است.
مشخص نبودن وضعیت تعیین مدیر ادارهکل هنرهای نمایشی، مجموعه تئاتر شهر و بخشهای دیگر مرتبط با تئاتر طی سالهای گذشته بارها باعث بلاتکلیفی اهالی و خانواده تئاتر شده و گویا این امر در سال 89 نیز گریبانگیر این عرصه میشود.
از سال گذشته بحث تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف مرتبط با تئاتر اعم از معاونت هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح شد که البته با معرفی حمید شاهآبادی به عنوان معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار میرفت ابهام در معرفی مدیر جدید ادارهکل هنرهای نمایشی نیز برطرف شود که این امر تا پایان سال 89 تحقق نیافت.
این ابهام باعث شد تا اهالی تئاتر به دلیل دریافت پیامکهای مختلف مدام گزینههایی را نظیر حسین مسافرآستانه، مجید سرسنگی، ایرج راد، تاجبخش فناییان و امیر دژاکام به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی بشناسند که البته صحت این موضوع با مصاحبههای افراد مورد نظر زیر سؤال میرفت.
از طرفی صحبتهایی از ادامه حضور مجدد حسین پارسایی در ادارهکل هنرهای نمایشی نیز به گوش میرسد ولی هنوز این موضوع نیز قطعیت پیدا نکرده است و باز هم پیامکهایی از ملاقات برخی افراد با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اهالی تئاتر ارسال میشود.
متأسفانه این شرایط باعث میشود که هنرمندان عرصه تئاتر در وضعیتی بلاتکلیف به سر ببرند و اکثر کارگردانهای حرفهای تئاتر به دلیل مشخص نشدن سیاستگذاری ادارهکل هنرهای نمایشی و مدیر جدید آن نمیدانند که در سال 89 قادر به اجرای اثری نمایشی خواهند بود یا نه؟شاید این تعلل شاهدی بر این مدعا باشد که مسئولان و مدیران فرهنگی کشور کمتر به تئاتر و هنرمندان تئاتر اهمیت میدهند.
15 روز از آغاز سال 89 سپری شده و امید آن میرود که طی روزهای آینده اهالی و هنرمندان تئاتر از وضعیت بلاتکلیف موجود خارج شوند.
خانواده تئاتر ایران در حالی سال 89 را آغاز کردهاند که هنوز وضعیت مدیریت تئاتر کشور مشخص نیست و مدام پیامکهایی از تغییر مدیران برای آنها ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، همواره در ایران تغییر و تحولات مدیران در هر عرصهای روند و کار آن عرصه را دستخوش تغییراتی اساسی قرار میدهد. در این بین شاخههای مختلف هنری نیز از این امر مستثنی نیستند. تئاتر به عنوان یکی از تأثیرگذارترین هنرها در سالهای گذشته بارها با این مشکل و موضوع مواجه بوده است.
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