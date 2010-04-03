غلامعباس فاضلی در ارزیابی مجموعه‌های نوروزی به خبرنگار مهر گفت: به نظرم مجموعه نوروزی "چاردیواری" اتفاق خوبی در تلویزیون است و به پنج دلیل جزو معدود سریالهای موفق تلویزیون محسوب می‌شود. این مجموعه مبتلا به سندرم تجمل‌گرایی نشده و خبری هم از لوکیشن‌ها یا ماشینهای شیک نیست.

وی در ادامه افزود: مجموعه "چاردیواری" دچار عارضه فلاکت‌نمایی نشده است. گرچه برخی شخصیتهای قصه در جنوب شهر زندگی می‌کنند اما اصلاً فلاکت نمایی نمی‌کند. لحن مجموعه مناسب است و از بگومگوهای خسته‌کننده فاصله گرفته است. مجموعه‌های "زن بابا" و "دارا و ندار" را جسته و گریخته دیدم. دیالوگ‌های این دو مجموعه مخاطب را خسته می‌کند، اما دیالوگهای "چاردیواری" این طور نیست.

فاضلی یکی دیگر از امتیازات مجموعه "چاردیواری" را بهره بردن از موسیقی محلی دانست و گفت: ریتم موسیقی کمک زیادی به متفاوت شدن مجموعه کرده است. از سوی دیگر در این مجموعه برخلاف دیگر مجموعه‌های سیروس مقدم از توطئه خبری نیست. به هر حال مخاطبان از این همه توطئه در مجموعه‌ها خسته شده بودند و بد نبود مجموعه ای دیده شود که فارغ از این مسائل باشد.

این منتقد خاطرنشان ساخت: مجموعه "چاردیواری" از شرافت انسانی و عزت نفس می‌گوید. در واقع شخصیتهای فقیر قصه هم عزت نفس دارند. در سالهای اخیر در مجموعه‌های کمدی و تراژدی مثل "پاورچین"، "نرگس" و ... عادت شده بود که هر چه شخصیت پست‌تر شیرین‌تر است.

وی در پایان اشاره کرد: مجموعه "چاردیواری" شرافت را به تماشاگران منتقل می‌کنند و در مجموعه اتفاق فرخنده‌ای در تلویزیون است.