397 هزار تن کالا از قزوین به خارج از کشور صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار از استان قزوین به مقصد کشورهای عراق، افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، هلند، آذربایجان و ایتالیا صادر شده است.



وی افزود: اقلام صادراتی به طور عمده شامل مواد شوینده، ورق گالوانیزه و ستون آهنی، کاشی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه، کولر آبی، شیرآلات ساختمان، فرومولیبدن، مصنوعات پلاستیکی و ملامین و موتورسیکلت است که از لحاظ وزن ۷۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۱ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.



مدیرکل گمرک استان قزوین با اشاره به میزان واردات هم یادآور شد: در سال گذشته ۹۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش چهار هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال از گمرک استان ترخیص شده که از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۲۸ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.

علیدوستی تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده به طور عمده شامل کمپرسورکامل، اجزا و قطعات کولر، اجزا و قطعات کمپرسور، لوله شیشه‌ای برای ساخت پوکه آمپول، مواد اولیه مواد شوینده، مجموعه برد کنتور تک و سه فاز الکترونیکی، رول پاکت بسته‌بندی و نوار درزبندی است که از کشورهای سنگاپور، ژاپن، آلمان، عربستان، امارات، ترکیه، ایتالیا، چین، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، تایوان و تایلند وارد شده‌اند.

وی درآمد عمومی گمرک استان در مدت یاد شده را ۶۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت:‌ در آمد سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک استان قزوین یادآور شد: در مدت مذکور تعداد پرونده‌های متشکله حقوقی و قضایی ۶۰۴ فقره به ارزش ۸۰ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال بوده است.

به گفته علیدوستی در سال گذشته، ۵۱۹ بسته پستی به ارزش ۲۲۹ میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین یک‌هزار و ۴۱۴ بسته پستی وارده از سایر کشورها به ارزش ۷۹۰ میلیون ریال ارزیابی و ترخیص شده است.

وی در پایان گفت: در زمینه ترانزیت سوخت نیز چهار هزار و400 تن مواد سوختی از مبدا ترکمنستان از طریق راه آهن به مخازن زیرپوشش این گمرک ترانزیت و توسط ۲۰۵ کامیون بارگیری و از مرز خسروی به عراق حمل شده است.