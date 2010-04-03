397 هزار تن کالا از قزوین به خارج از کشور صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار از استان قزوین به مقصد کشورهای عراق، افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، هلند، آذربایجان و ایتالیا صادر شده است.
وی افزود: اقلام صادراتی به طور عمده شامل مواد شوینده، ورق گالوانیزه و ستون آهنی، کاشی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه، کولر آبی، شیرآلات ساختمان، فرومولیبدن، مصنوعات پلاستیکی و ملامین و موتورسیکلت است که از لحاظ وزن ۷۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۱ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.
مدیرکل گمرک استان قزوین با اشاره به میزان واردات هم یادآور شد: در سال گذشته ۹۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش چهار هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال از گمرک استان ترخیص شده که از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۲۸ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.
قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش بیش از 200 میلیون دلار از استان قزوین به کشورهای مختلف صادر شد.
حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار از استان قزوین به مقصد کشورهای عراق، افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، هلند، آذربایجان و ایتالیا صادر شده است.
نظر شما