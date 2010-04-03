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۱۴ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

در سال گذشته؛

397 هزار تن کالا از قزوین به خارج از کشور صادر شد

397 هزار تن کالا از قزوین به خارج از کشور صادر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش بیش از 200 میلیون دلار از استان قزوین به کشورهای مختلف صادر شد.

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته 397 هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار از استان قزوین به مقصد کشورهای عراق، افغانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، ترکیه، ارمنستان، هلند، آذربایجان و ایتالیا صادر شده است.
 
وی افزود: اقلام صادراتی به طور عمده شامل مواد شوینده، ورق گالوانیزه و ستون آهنی، کاشی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه، کولر آبی، شیرآلات ساختمان، فرومولیبدن، مصنوعات پلاستیکی و ملامین و موتورسیکلت است که از لحاظ وزن ۷۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۱ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین با اشاره به میزان واردات هم یادآور شد: در سال گذشته ۹۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش چهار هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال از گمرک استان ترخیص شده که از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۲۸ درصد نسبت به سال 1387 افزایش داشته است.

علیدوستی تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده به طور عمده شامل کمپرسورکامل، اجزا و قطعات کولر، اجزا و قطعات کمپرسور، لوله شیشه‌ای برای ساخت پوکه آمپول، مواد اولیه مواد شوینده، مجموعه برد کنتور تک و سه فاز الکترونیکی، رول پاکت بسته‌بندی و نوار درزبندی است که از کشورهای سنگاپور، ژاپن، آلمان، عربستان، امارات، ترکیه، ایتالیا، چین، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، تایوان و تایلند وارد شده‌اند.
 
وی درآمد عمومی گمرک استان در مدت یاد شده را ۶۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت:‌ در آمد سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین یادآور شد: در مدت مذکور تعداد پرونده‌های متشکله حقوقی و قضایی ۶۰۴ فقره به ارزش ۸۰ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال بوده است.
 
به گفته علیدوستی در سال گذشته، ۵۱۹ بسته پستی به ارزش ۲۲۹ میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین یک‌هزار و ۴۱۴ بسته پستی وارده از سایر کشورها به ارزش ۷۹۰ میلیون ریال ارزیابی و ترخیص شده است.
 
وی در پایان گفت: در زمینه ترانزیت سوخت نیز چهار هزار و400 تن مواد سوختی از مبدا ترکمنستان از طریق راه آهن به مخازن زیرپوشش این گمرک ترانزیت و توسط ۲۰۵ کامیون بارگیری و از مرز خسروی به عراق حمل شده است.
کد مطلب 1056654

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