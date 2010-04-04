مار "زنجانی" از نظر حفاظت زیست محیطی در مرحله آسیب پذیری است

فاطمه توده دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: البته مار زنجانی در حال حاضر هنوز به مرحله قرار داشتن در معرض خطر انقراض نیست و باید تلاش کنیم تا به این مرحله نرسد و در اسرع وقت، شرایط لازم برای حفظ این نوع مار فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر شرایط لازم برای حفظ مار یادشده در اسرع وقت و به بهترین نحو فراهم نشود، امکان و احتمال رسیدن این مار به مرحله قرار گرفتن در معرض خطر انقراض افزایش می یابد که این امر بسیار نامطلوب است.

این مسئول بیان کرد: به طور کلی، سمی که از مارها گرفته می شود، استفاده های علمی و درمانی دارد که این امر، ضرورت حفظ نسل مارها را بیش از پیش آشکار می کند.

وی عنوان کرد: علاوه بر سرمهای درمانی که از سم مارها گرفته می شود، برخی فرآورده های دارویی بعضی از بیماری های لاعلاج نیز ممکن است از طریق سم به دست آید و تولید شود.

مسئول آزمایشگاه خزندگان سمی موسسه رازی یادآور شد: البته حفظ نسل جانداران تنها به دلیل استفاده های بشری ضرورت ندارد بلکه حفظ نسل آنها از نظر زیست محیطی نیز اهمیت فراوانی دارد.