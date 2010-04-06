مجوز اشتغال هنرمندان موسیقی گیلان باطل شد

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجوز می توانست موجب جذب هنرمندان جوان و با استعداد موسیقی گیلان برای تولید و ارائه موسیقی فاخر گیلانی به جامعه شود.

وی اظهارداشت: استیفای حقوق صنفی هنرمندان عضوانجمنهای صنفی چگونه در کشور میسر خواهد شد در حالیکه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش فرهنگی کشور هیچ توجهی به این سندیکاهای قانونی که در اجرای ماده 131 قانون کار توسط وزارت کار تاسیس می شوند، نمی شود.

رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان گفت: تا زمانی که دولت به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستقیم بحث نظارت بر مقوله هنر را بر عهده دارد توجهی به انجمنهای صنفی نکند، مشکلات شغلی و صنفی هنرمندان رشته های مختلف هنری روز به روز بیشتر می شود.

وی بیان داشت: دغدغه مسئولان و رئیس جمهوری در ایران رفع مشکل بیکاری اصناف قانونی و جوانان است ولی با این همه توصیه رسمی مسئولان بخش موسیقی وزارت ارشاد تنها مجوز اشتغال هنرمندان موسیقی گیلان را باطل و با وجود پیگیری رسانه ای مسئولان انجمن موسیقی گیلان حتی پاسخی به افکار عمومی در این باره داده نشده است.

سلیمی افزود: این چگونه حمایتی از هنرمندان است که در ازای دستگیری و رفع مشکلات صنفی و شغلی این جماعت محروم، تنها مجوز اشتغال قانونی موسیقی دانان گیلان را که در اختیار این انجمن رسمی بود، باطل کردند و در کمال بی تفاوتی پاسخی منطقی به هنرمندان گیلان نمی دهند.

وی متذکر شد: متاسفانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یکبار از مسئولان موسیقی این وزارتخانه سئوال نکرده است چرا و به چه دلیل مانع فعالیت تولیدی انجمن صنفی موسیقی گیلان شده اید؟ معنای این بی تفاوتی چیست برای ما بسیار تعجب آور است.

رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان در ادامه از وزیر ارشاد خواستار رسیدگی به موضوع ابطال پروانه تولیدی انجمن شد و از سوی حمایت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از این انجمن قدردانی کرد.