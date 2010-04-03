حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده /افزایش بهره وری بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور ، در هفته جاری با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور خارجه دومورد سئوال دو تن از نمایندگان را بررسی خواهد کرد.

دستورکار اعلام شده مجلس برای روزهای 15،17 و18 فروردین ماه به این شرح است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌ وقت بانوان مصوب 1364 .

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.

- گزارش شوردوم کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334.

- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی (برابر با 1379 هجری شمسی).

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی.(این طرح در جلسه علنی مورخ 26/8/1388 به مدت سه ماه مسکوت ماند).

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری‌کننده کنوانسیون مدارک شناسائی دریانوردان.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی در باره مسوولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریائی مصوب سازمان بین‌المللی کار.

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل (85) قانون اساسی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی).

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های(سیستم‌های) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب 2001 میلادی (1380 هجری شمسی).

- گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه.

- گزارش شوردوم کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372.

- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده.

- گزارش کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

- سؤال "مجید نصیرپور" نماینده سراب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

- سؤال "نادر قاضی‌پور" نماینده ارومیه از وزیر امور خارجه.

- گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت بازداشتگاههای کشور.

- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس درمورد عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد چگونگی اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص "علی اکبر اولیاء" نماینده مردم یزد و صدوق مجلس شورای اسلامی از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.