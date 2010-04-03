به گزارش خبرگزاری مهر، در فیلم سینمایی"شکار روباه" ملیسا مهربان (بازیگر نقش ورونیکا) به عنوان بهترین ایفاگر نقش منفی و دانیال حکیمی (بازیگر نقش علی آزاد) به عنوان بهترین ایفاگر نقش مثبت نامزد دریافت جایزه از دوازدهمین جشنواره فیلم‌های پلیسی مسکو معرفی شدند.

این فیلم در ژانر پلیسی- جاسوسی تهیه شده و داستان آن که به قلم فتانه یعقوبی به نگارش درآمده، حکایت ماجراهایی است که با سفر علی و سهراب دو برادر پژوهشگر ایرانی به ایروان برای شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز می‌شود و ...

فرهاد قائمیان، سام درخشانی، سیمون باغداساریان، پوراندخت مهیمن، حامد آقایی، دادا پطروسیان، درو میناسیان، واروژ خاچاطوریان، سونیا کاتوزیان، تامارا درساآراکلیان، آرمن پطروسیان و آغاونی گیوموشیان و ... از جمله بازیگرانی هستند که در " شکار روباه" به ایفای نقش پرداختند.

دوازدهمین جشنواره فیلم های پلیسی مسکو از 21 تا 26 آوریل 2010 برابر با یکم تا ششم اردیبهشت ماه 1389 در مسکو برگزار می‌شود.