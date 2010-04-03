به گزارش خبرگزاری مهر، در فیلم سینمایی"شکار روباه" ملیسا مهربان (بازیگر نقش ورونیکا) به عنوان بهترین ایفاگر نقش منفی و دانیال حکیمی (بازیگر نقش علی آزاد) به عنوان بهترین ایفاگر نقش مثبت نامزد دریافت جایزه از دوازدهمین جشنواره فیلمهای پلیسی مسکو معرفی شدند.
این فیلم در ژانر پلیسی- جاسوسی تهیه شده و داستان آن که به قلم فتانه یعقوبی به نگارش درآمده، حکایت ماجراهایی است که با سفر علی و سهراب دو برادر پژوهشگر ایرانی به ایروان برای شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز میشود و ...
فرهاد قائمیان، سام درخشانی، سیمون باغداساریان، پوراندخت مهیمن، حامد آقایی، دادا پطروسیان، درو میناسیان، واروژ خاچاطوریان، سونیا کاتوزیان، تامارا درساآراکلیان، آرمن پطروسیان و آغاونی گیوموشیان و ... از جمله بازیگرانی هستند که در " شکار روباه" به ایفای نقش پرداختند.
دوازدهمین جشنواره فیلم های پلیسی مسکو از 21 تا 26 آوریل 2010 برابر با یکم تا ششم اردیبهشت ماه 1389 در مسکو برگزار میشود.
نظر شما