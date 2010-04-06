تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی نانو در دانشگاه تفرش

عبدالمجید حدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات پژوهشی دانشگاه تفرش در زمینه نانو با تاکید بر این مطلب که تاکنون در حوزه نانو، دانشگاه پروژه مستقلی نداشته و دراین زمینه تنها در قالب گرنت به موضوعات مختلفی پرداخته است گفت: گرنتی که در ارتباط با نانو به اتمام رسیده کاربرد فناوری نانو در حوزه محیط زیست بوده است.

وی دیگر اقدام دانشگاه تفرش در حوزه نانو را مطالعه نانوکلدینگ با استفاده از لیزر کاربن نانوتیوپ عنوان کرد و گفت: جزئیات طرح تا قبل از نهایی شدن و ارائه نتیجه قابل بیان نیست.

معاون پژوهش دانشگاه تفرش در ادامه درارتباط با موضوعات مورد مطالعه در مرکز رشد گفت: اکثر اقدامات صورت گرفته در این مرکز مربوط به کار اساتید در گروههای صنایع، الکترونیک، مکانیک و نانو بوده است.

حدیدی گفت: مباحث نانو در مرکز رشد دانشگاه تفرش از دیگر مراکز سبقت گرفته است.

وی افزود: پروژه های عنوان شده از سال 87 آغاز شده و امیدواریم در سال جاری به مرحله تولید و به حد نیمه صنعتی برسند.