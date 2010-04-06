  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

حدیدی به مهر خبر داد:

تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی نانو در دانشگاه تفرش

تجاری سازی پروژه های تحقیقاتی نانو در دانشگاه تفرش

معاون پژوهشی دانشگاه تفرش گفت: پروژه های تحقیقاتی نانو در مرکز رشد دانشگاه تفرش که از سال 87 آغاز شده است امسال به مرحله تولید و نیمه صنعتی می رسند.

عبدالمجید حدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات پژوهشی دانشگاه تفرش در زمینه نانو با تاکید بر این مطلب که تاکنون در حوزه نانو، دانشگاه پروژه مستقلی نداشته و دراین زمینه تنها در قالب گرنت به موضوعات مختلفی پرداخته است گفت: گرنتی که در ارتباط با نانو به اتمام رسیده کاربرد فناوری نانو در حوزه محیط زیست بوده است.

وی دیگر اقدام دانشگاه تفرش در حوزه نانو را مطالعه نانوکلدینگ با استفاده از لیزر کاربن نانوتیوپ عنوان کرد و گفت: جزئیات طرح تا قبل از نهایی شدن و ارائه نتیجه قابل بیان نیست. 

معاون پژوهش دانشگاه تفرش در ادامه درارتباط با موضوعات مورد مطالعه در مرکز رشد گفت: اکثر اقدامات صورت گرفته در این مرکز مربوط به کار اساتید در گروههای صنایع، الکترونیک، مکانیک و نانو بوده است.

حدیدی گفت: مباحث نانو در مرکز رشد دانشگاه تفرش از دیگر مراکز سبقت گرفته است.

وی افزود: پروژه های عنوان شده از سال 87 آغاز شده و امیدواریم در سال جاری به مرحله تولید و به حد نیمه صنعتی برسند.

کد مطلب 1056890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها