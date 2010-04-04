کاهش یارانه کود شیمیایی مهمترین راهکار برای جلوگیری از مصرف آن است

محمد عسگری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر یارانه قابل توجهی در زمینه کود شیمیایی داده می شود که این امر موجب کاهش قیمت این محصول در بازار می شود.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، مصرف کنندگان کود شیمیایی تمایل زیادی برای مصرف این محصول نشان می دهند که این امر باعث شده مصرف محصول یادشده در بخش کشاورزی کشور افزایش چشمگیری پیدا می کند.

این مسئول بیان کرد: لازم است دولت میزان یارانه یادشده را کاهش دهد تا تمایل عمومی برای مصرف کود شیمیایی که مصرف بی رویه آن آثار نامطلوبی به همراه دارد، کاهش یابد و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول یادشده و کشاورزان تمایل کمتری به مصرف آن نشان دهند.

عسگری نیا اظهار داشت: همچنین لازم است به موازات این امر، تلاش شود تا کود و سمهای بیولوژیک جایگزین کود و سمهای شیمیایی شود و کمتر شاهد مصرف محصولات شیمیایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باشیم زیرا مصرف آنها ممکن است عوارض فراوانی در پی داشته باشد.

وی افزود: سلامت شهروندان در نتیجه استفاده از محصولات کشاورزی و باغی که در تهیه آنها از کود و سم شیمیایی استفاده شده، به شدت در خطر است اما کمتر کسی به این امر توجه می کند.

وظیفه دولت در این زمینه بسیار حساس و تعیین کننده است

این مسئول اضافه کرد: وظیفه دولت در این زمینه بسیار حساس و تعیین کننده است که امیدواریم دولت نقش و وظیفه خود در این خصوص را به بهترین نحو انجام دهد.



وی خاطرنشان کرد: اگر دولت تمهیدات لازم برای کاهش یارانه کود و سم شیمیایی را اتخاذ کند، درآمد حاصل از فروش این محصولات پایین می آید و به این ترتیب، میزان گرایش به فروش در این زمینه نیز کاهش پیدا می کند که این امر به نوبه خود می تواند میزان مصرف محصولات یادشده در کشور را کاهش دهد.

رئیس انجمن گیاهپزشکان استان تهران یادآور شد: برخی از افراد که تامین منافع مالی آنها در گروی استمرار استفاده از کود و سم شیمیایی در مزارع و باغات است، دوست ندارند کشاورزان و باغداران از مضرات این محصولات شیمیایی باخبر شوند زیرا در این صورت کمتر به استفاده از این محصولات گرایش نشان می دهند.