امسال 22 نمایشگاه سراسری تجاری در استان یزد دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ناصر ارسلانی زاده بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نمایشگاههای تخصصی سال 89 اظهار داشت: این درخواست ها در جلسه کارشناسی که انجام شد همچنین با توجه به ارزیابی از نمایشگاههای برگزار شده در سال 88 و تعهدات متقاضیان، پیشنهاداتی برای واگذاری نمایشگاهها به متقاضیان ارائه شد.
وی افزود: عناوین این نمایشگاهها شامل لوازم خانگی، طلا و جواهرات، مصالح ساختمانی، کامپیوتر (الکامپ)، نساجی و چرم، کیفیت و استاندارد، دام و طیور و کشاورزی، توریست و گردشگری، حمل و نقل، چاپ و بستهبندی، آرایشی و بهداشتی، خودرو، تاسیسات، صنایع غذایی، توانمندیهای دهه فجر، مبلمان، زوج خوشبخت و ... بوده است.
ارسلانیزاده در ادامه بر ضرورت هماهنگی و برنامهریزی با اشاره به دستورالعملهای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد.
رئیس سازمان بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده برای احداث نمایشگاه بینالمللی استان یزد، بر همکاری هرچه بیشتر کارکنان سازمان بازرگانی با مجریان این پروژه تاکید کرد.
مهراب اسکندری با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت نمایشگاههای بینالمللی یزد بیش از 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: طراحی و مطالعات این پروژه مدتی است که پایان یافته و گزارش مطالعات آن توسط مشاور در این جلسه ارائه میشود.
وی با اشاره به میزان پیشرفت این پروژه افزود: این پروژه برای تکمیل نیازمند حمایتهایی است که امیدواریم با همت بانکهای استان به نیازمندیهای موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
مهراب اسکندری هدف از برگزاری نمایشگاههای تخصصی در سال 89 را آشنایی عموم مردم با تکنولوژیهای جدید، اطلاعرسانی، آشنایی مدیران واحدهای تولیدی با محصولات روز و ... اعلام کرد.
در این جلسه با توجه به ارزیابیهای انجام شده و درخواست متقاضیان عناوین نمایشگاههای سال 89 به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد.
همچنین تقویم نمایشگاهی استان برای درج در سایت سازمان توسعه تجارت ایران و عدم همپوشانی با تقویم سایر استانها به این سازمان ارسال شد و با توجه به وضعیت جوی استان یزد، عمده نمایشگاههای این استان در فصلهای بهار و پاییز برگزار خواهد شد.
نظر شما