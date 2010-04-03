آستان قدس رضوی باید نمونه جذب گردشگر در جهان اسلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد به نقل از آستان قدس رضوی، علی‌اکبر ولایتی در آستان قدس رضوی افزود: اکنون برخی از کشورهای اسلامی به شیوه غربی اقدام به جذب گردشگر می‌کنند و از این بخش درآمد بالایی نیز دارند اما این امر چیزی جز فساد برای آن کشورها نداشته است.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همکاری دولت را در این زمینه موثر دانست.

وی افزود: لغو روادید سفر بین کشورهای اسلامی، تسهیلات اقامتی، ایجاد دفتر ویژه برای پاسخگویی به زائران غیرایرانی و تبلیغ جاذبه‌های شهر مشهد و آستان قدس رضوی از طریق سفارت خانه‌های ایران در سراسر کشور از جمله راهکارهای جذب گردشگر است.

ولایتی خاطرنشان کرد: آستان قدس می‌تواند با استفاده از یک ماهواره اختصاصی به ترویج فرهنگ زیارت بپردازد.

مشاورعالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تاکید کرد: کشور ایران بر اساس ارزش‌های اسلامی اداره می‌شود و عقبه این ارزش‌ها از صدر اسلام تاکنون پا بر جا بوده است و ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم با هر شیوه‌ای به جذب گردشگر بپردازیم.

وی افزود: این سفرنامه‌ها نشان می‌دهد که این افراد برای لذت بردن به سفر نمی‌رفتند، بلکه هدف آنها بالاتر بوده است و جهان‌بینی ما با کشورهای غربی متفاوت است و باید در تمام زمینه‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: باید جاذبه‌های سفر در کشورهای اسلامی افزایش یابد.

مشاورعالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تاکید کرد: آستان قدس رضوی در این زمینه می‌تواند پیش‌قدم شود و نمونه بی‌بدیل جذب گردشگر مذهبی را به جهان اسلام معرفی کند.