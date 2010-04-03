مخالفت زاکسن آلمان با انتقال زندانیان گوانتانامو به این ایالت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با مطرح شدن پیشنهاد"توماس دوماییتزیره" وزیر کشور آلمان برای انتقال شماری از زندانیان زندان گوانتانامو به این کشور، اعتراضات داخلی مقامهای آلمانی جدی تر شده است.

در همین رابطه "استانیسلاو تیلیچ" نخست وزیر ایالت زاکسن آلمان مخالفت خود را با چنین اقدامی اعلام کرد. وی در گفتگو با روزنامه برلینر سایتونگ خاطرنشان کرد که ایالت وی هیچیک از زندانیان گوانتانامو را نپذیرفته و حاضر به نگهداری آنان نیست.

این سیاستمدار عضو حزب حاکم دمکرات مسیحی تاکید کرد که ایالت زاکسن آلمان هیچ وظیفه ای در قبال زندانیان گوانتانامو ندارد. این در حالی است که تا کنون شمار زیادی از سیاستمداران آلمانی مخالفت خود را با انتقال زندانیان گوانتانامو به این کشور اعلام کرده اند.

به تازگی وزارت کشور آلمان طی بیانیه ای از انتقال آزمایشی شماری از زندانیان گوانتانامو به این کشور خبر داده که این مسئله مخالفتهایی را در محافل سیاسی آلمان برانگیخته است. در این بیانیه سخنی از زمان و ملیت این افراد به میان نیامده است.

گفتنی است پیش از این دولت آلمان با انتقال چند زندانی گوانتانامو که گفته می شود جزو اقلیت اویغور استان سین کیانگ چین بوده اند، مخالفت کرده است.