رضا صائمی در ارزیابی مجموعه‌های نوروزی به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی "دار و ندار" را جسته و گریخته دیدم. به نظرم مسعود ده‌نمکی باید فیلمسازی را کنار بگذارد چرا که در این مجموعه به جای فیلمسازی بیانیه صادر کرده است و بیانیه صادر کردن را با فیلم ساختن اشتباه گرفته است.

وی در ادامه افزود: ده‌نمکی در مجموعه "دارا و ندار" تصاویر کلیشه‌ای از طبقات مرفه و فرودست نشان داده که برای مخاطبان هم تازگی ندارد و از دیالوگهای شعاری بهره برده است. در واقع، او مدیوم سینما و مدیوم تلویزیون را نمی‌شناسد. در مجموع با تصویر آشنایی ندارد و بهتر است این حرفه را رها کند.

این منتقد درباره مجموعه "چاردیواری" گفت: این مجموعه در مقایسه با مجموعه‌های "دارا و ندار" و "زن بابا" بهتر بود. سیروس مقدم جزو مجموعه‌سازان موفق تلویزیون است و به خوبی مخاطب این مدیوم را می‌شناسد و از تجربیات گذشته‌اش به خوبی استفاده کرده است. یکی از امتیازات مجموعه "چاردیواری" فیلمنامه آن است که خیلی خوب جزییات مورد توجه قرار گرفته و موقعیتهای درام خلق شده است.

صائمی خاطرنشان ساخت: محسن تنابنده و سعید آقاخانی فیلمنامه را خیلی خوب نوشتند و توانستند طنز موقعیت را به خوبی در بیاورند و فقط به شوخیهای کلامی بسنده نکردند. در حالی که در مجموعه‌های "دارا و ندار" و "زن بابا" شوخیهای کلامی است. در مجموعه "چاردیواری" شخصیتهایی مثل تقی که ایفاگر آن آتیلا پسیانی بود به خوبی در آمده بود. در واقع مخاطب پسیانی را در این مجموعه متفاوت از مجموعه قبلی مقدم در "رستگاران" می‌بیند.

وی اشاره کرد: یکی از امتیازات مجموعه "چاردیواری" شکستن شخصیتها بود. به همین دلیل بازی پسیانی متفاوت از دیگر بازیهایش است و تصویری مثل تقی از او ندیده بودیم. در مجموعه سعی شده به حاشیه‌ها هم توجه شود و می توانم بگویم داستانپردازی و روایت مناسب و ایجاد طنز موقعیت از نکات موفق این مجموعه محسوب می‌شود.

این منتقد درباره مجموعه "زن بابا" گفت: این مجموعه تکرار آثار عطاران است و می‌توان گفت ادامه کارهای اوست. اختلاف بر سر ارث از داستان‌های تکراری عطاران است. علی صادقی و مهران غفوریان هم تکرار بازیهای قبلی‌شان را دارند و موقعیت جدید خلق نشده است. در مجموع داستان تکراری "زن بابا" از نقاط ضعف این مجموعه محسوب می‌شود.