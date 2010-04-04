آغاز حفاری چاه های فاز 17 پارس جنوبی/ حفاری فاز 18 از اوایل تابستان

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد پوریایی صبح یکشنبه در جمع شماری از خبرنگاران با بیان این که نصب دو پایه سکوهای اصلی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی پایان یافته، اظهار داشت: پس از آغاز عملیات حفاری چاه های فاز 17، عملیات حفاری فاز 18 نیز از اوایل تابستان سال جاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: روی هر سکو در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 11 حلقه چاه و در مجموع عملیات حفاری 44 حلقه چاه بر روی دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری این فازها انجام می ‌شود .

مدیر بخش فراساحل طرح توسعه مراحل 17 و 18 پارس جنوبی ابراز امیدواری کرد: عملیات حفاری 22 حلقه چاه روی پایه سکوهای اصلی این فازها بصورت موازی در 20 ماه آینده به پایان برسد.

پوریایی با بیان اینکه بخش دریایی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در مجموع چهار سکو دارد، گفت: در فاز 17 سکوی اقماری SPD25 با یک خط لوله 18 اینچ به سکوی اصلی SPD24 متصل می‌شود؛ همچنین در فاز 18 سکوی اقماری SPD26 با یک خط لوله 20 اینچ به سکوی اصلی SPD23 متصل می‌ شود .

وی افزود: برنامه حفاری چاه ‌های سکوهای اصلی این فازها و همچنین ساخت عرشه ‌های این فازها به موازات یکدیگر پیش می‌ رود.