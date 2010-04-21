بازمهندسی عملیات روانی

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: نظم و نسق دادن به یک مجموعه یا باز آرایی مجدد آن را با هدف یک ساخت جدید مهندسی می نامیم.

در معنای دیگر مهندسی به معنای تنظیم عناصر یک محیط است به گونه ای که در تناسب با غایت مطلوب قرار گیرد.

مهندسی عملیات روانی نیز در همین راستا یک فن مبتنی بر مهارتهای فراوانی است که از فناوری و دانش روانشناسی قدرت می گیرد.

به زعم این مقاله عملیات روانی به کلیه فعالیتهایی اطلاق می شود که موجب تولید، تغییر، تقویت و یا تصحیح نگرش و بینش مخاطب شده و آن را در راستای اهداف و نیات منبع پیام هدایت سازد و بر دو گونه تبلیغ و جنگ روانی تقسیم می شود. تجربه و ذوق سلیم هنری می تواند در کنار دانش نظری این فرایندمهندسی آن را زیبا و از سوی دیگر کم هزینه و پربار سازد.

پرسش اصلی این کتاب مبتنی بر این است که چه سازه هایی در طراحی روانشناختی و بالتبع مهندسی اجتماعی یا افکار عمومی اولویت دارند؟ که در کتاب به آن پاسخ داده شده است.