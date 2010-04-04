تحلیل یک عضو کنیست از رفتار کودکانه رژیم صهیونیستی برای تهدید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوراسیا نیوز، "یوری آونری" روزنامه نگار و عضو سابق کنیست در این مطلب می نویسد: تهدیدهای ایران از سوی اسرائیل مانند این می ماند که یک پسر با یک پسر قوی تر و بزرگتری گلاویز شده و به افرادی که در اطراف محل درگیری هستند می گوید که یا او را کنار بکشند یا اینکه این پسر را خواهد کشت، اسرائیل هم اکنون در این شرایط است.

وی می گوید: ما به تمام دنیا فریاد می زنیم که ما را کنار بکشند وگرنه ایران را خواهیم کشت.

آونری می گوید: من در صدد ورود به مباحث نظامی و اینکه آیا نیروی هوایی ما توان حمله به ایران را دارد یا خیر نیستم و اینکه آیا شرایط هنوز مانند 28 سال پیش زمانی که به راکتورهای عراق حمله کردیم آماده است یا خیر؟ می خواهم به بعد دیگری تمرکز کنم و آن این است که آیا این امر به لحاظ "سیاسی" عملی است یا خیر و اینکه پیامدهای آن چه خواهد بود؟

اول از همه یک واقعیت اصولی وجود دارد و آن اینکه تل آویو بدون رضایت آمریکا نمی تواند دست به هیچ عملیات نظامی تمام عیاری بزند. اسرائیل در هر موردی به آمریکا وابسته است و این وابستگی در بعد نظامی زیادتر است و همه چیز را از آمریکا وارد می کند و تل آیو از این جهت بدون بدست آوردن موافقت واشنگتن تاکنون هیچ جنگی را آغاز نکرده و این امر در جنگ شش روزه نیز صورت گرفت.

به عقیده این عضو سابق کنیست رژیم صهیونیستی یک اقدام نظامی علیه ایران سبب بروز مصیبت سیاسی، نظامی و اقتصادی برای آمریکا خواهد شد واز آنجا که ایرانی ها خیلی خوب می دانند اسرائیل بدون رضایت ایالات متحده نمی تواند حمله کند چنین اقدامی می تواند واکنشی تند از سوی آنها علیه آمریکا در پی داشته باشد. بسته شدن تنگه هرمز یکی از این پیامدها خواهد بود و به تبع آن اقتصاد جهانی دچار بحران خواهد شد و کشورهایی که به تازگی شروع به مقابله با بحران اقتصادی جهان کرده اند بار دیگر در بدبختی اقتصادی غوطه ور خواهد شد و شورش ها و ورشکستگی ها آغاز خواهد شد.

تنگه هرمز پس از بسته شدن تنها می تواند از طریق عملیات زمینی باز شود و حتی اگر آمریکاییها هم قادر به تحمل جنگ دیگری در خاورمیانه باشند این کشور نیرویی برای این کار ندارد و حتی این تردید نیز وجود دارد که آیا واشنگتن می تواند به تل آویو برای دفاع از خود در برابر حمله موشکی ایران کمک کند یا خیر؟

این نویسنده صهیونیست در ادامه می نویسد: حمله اسرائیل به یک کشور در مرکز جهان اسلام کل دنیای اسلام از جمله جهان عرب را متحد خواهد ساخت و تلاش های چند مدت گذشته آمریکا برای ایجاد ائتلاف از کشورهای "میانه رو عرب" را به باد فنا خواهد داد و در حالی که سیل مردم برای تظاهرات به میادین هجوم می آورند هیچ زمامدار عربی قادر نخواهد بود تا کنار کشیده و نظاره گر باشد. لذا با توجه به اینکه اقدام نظامی امکان ندارد آمریکا تنها برای فشار بر ایران و تحریم آن کشور است که گزینه نظامی را بر روی میز نگه داشته است.

وی در ادامه پیشنهاد می دهد تا برای حل معضل پیشنهاد صلح اتحادیه عرب، توقف شهرک سازی پذیرفته شود و به جای به خطر افتادن موجودیت اسرائیل، شهرک سازی در کرانه باختری قربانی شود و هرچه سریع تر با فلسطینی ها صلح شود که این روند به عقیده آونری وضعیت را در افغانستان و عراق آسان تر خواهد کرد و بهانه جنگ با ایران را نیز از بین خواهد برد.