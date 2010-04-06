مرالهای کشتارگاه زیاران به ماسال منتقل می شوند

محمدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعالان محیط زیست نگران وضعیت مرالها نباشند، از تعیین بودجه سازمان حفاظت محیط زیست برای این انتقال این گونه خبر داد و گفت: مراحل انتقال مالکیت مرالها از کشتارگاه به سازمان در حال انجام است.

این کارشناس حیات وحش تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست منتظر اعلام کتبی دادگاه برای تعین تکلیف کشتارگاه ورشکسته زیاران قزوین است تا با تعیین خسارت، انتقال مرالها انجام شود. همچنین جانمایی این حیوانات مشکلی ندارد و زیستگاه آنها در گیلان آماده شده و اداره کل استان برای تامین علوفه مشکلی ندارد.

حسینی با اشاره به اختلالات ژنتیکی ایجاد شده در مرالها بر اثر اسارت 20 ساله در کشتارگاه اضافه کرد: این حیوانات قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند و در زیستگاه هایی که به باغ وحش شباهت دارند رها می شوند.

با این حال عضو انجمن حمایت از حیوانات و متخصص حیات وحش که مسئولیت نگهداری از مرالها به او واگذار شده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 50 هکتار تعیین شده در زیستگاه ماسال برای نگهداری مرالها حریم امنی است که با فنس کشی و تامین علوفه امکان زندگی بهتر برای این گونه را فراهم می کند.

کورش خزلی گفت: در اینکه حیوانات مشکل ژنتیکی دارند تردیدی نیست اما تلاش می شود که این 40 مرال با مرالهای آزاد جفت گیری نکنند و با فنس کشی محصور شوند.

20 سال پیش که 20 راس مرال وحشی از سوی وزارت کشاورزی سابق به کشتارگاه زیاران قزوین منتقل شد تا پروژه ای علمی - اقتصادی در مرکزی تحقیقاتی آغاز شود در حالی که مقاومتی در برابر این رفتار توسعه طلبانه از سوی هیچ نهاد نظارتی و فعال محیط زیست انجام نشد و مرالهای زبان بسته سال به سال در محیطی بسته زاد و ولد کردند و هر بار قرعه فال به نام یکی از آنها افتاد تا در مسلخگاه تحقیقاتی قربانی شوند.

با این حال امروز 40 راس مرال پرورشی بازمانده از پروژه تحقیقاتی در کشتارگاه زیاران قزوین در حالی منتظر تصمیم گیری مسئولان برای فرار از مسلخگاه و انتقال به پناهگاه حیات وحش هستند که به دلیل ضبط اموال این کشتارگاه ورشکسته توسط قوه قضائیه زمان انتقال این گونه همچنان نامشخص است.