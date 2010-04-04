به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر برای تماشای تصاویر سه بعدی بر روی پرده سینما و یا تلویزیونهای نسل جدید نیاز به عینکهای ویژه ای است. این درحالی است که شرکت شارپ اعلام کرده است که از امسال نمایشگرهایی را برای استفاده در تلفنهای همراه و سایر دستگاههای قابل حمل تولید خواهد کرد که نیازی به این عینکها ندارند.

به این ترتیب فناوری سه بعدی از مرزهای سالنهای سینما و خانه ها عبور کرده و به دستگاههای قابل حمل می رسد.

تقویت تقاضای بازار نمایشگرهای ابعاد کوچک برای تولیدکنندگان ژاپنی نمایشگرهای LCD از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شارپ چند سال قبل تلفنهای همراه و رایانه هایی را تولید کرد که مجهز به نمایشگرهایی بودند که به کاربران اجازه می دادند که تصاویر را بدون عینک به صورت سه بعدی تماشا کنند، اما به دلیل ابعاد کوچک، کمبود روشنایی کافی و فقدان محتویات چندرسانه ای سه بعدی این محصولات توفیق چندانی به دست نیاوردند.

سپس شارپ صفحات نمایشگر لمسی روشن تر، باریکتر و با وضوح تصویر بالاتری را توسعه داد.

براساس گزارش رویترز، در این خصوص یوشیسوکو هازگاوا یک مدیر ارشد شارپ توضیح داد: "در عصر دو بعدی، محتویات و زیرساختها از سالنهای سینما به خانه ها و از خانه ها به دستگاههای موبایل رسیدند. به همین دلیل ما فکر می کنیم که با مرور زمان این اتفاق در مورد محتویات سه بعدی نیز رخ دهد. تصاویر سه بعدی بر روی صفحات عریض در حال توسعه هستند و به تدریج با استقبال مردم مواجه می شوند و کم کم خود را آماده می کنند که وارد پایانه های موبایل شوند."