انحراف شعب بین الملل دانشگاهها درجهت درآمدزایی/ روزمرگی در جزیره!

به گزارش خبرنگار مهر، واحدهای بین المللی که از سوی بیش از 15 دانشگاه کشور در سطح مناطق آزاد تجاری راه اندازی شده اند عمدتاً با همین هدف پا به عرصه وجود گذاشته اند. به طوری که در سایت این دانشگاهها با جملاتی اینچنینی مواجه می شویم : "به علت تعداد زیاد متقاضیان ورود به دانشگاهها، عده زیادی از علاقمندان به تحصیل در دانشگاه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی پشت درهای کنکور جا می مانند. در بسیاری از موارد این افراد با صرف مخارج گزاف روانه کشور های خارجی می گردند و سرمایه زیادی از کشور خارج کرده و موجبات نگرانی خانواده ها را نیز فراهم می آورند."

در ادامه این اهداف آمده است: "بدین جهت دانشگاه ..... درصدد بر آمد تا با تاسیس یک واحد بین المللی امکان تحصیل در داخل کشور را برای این افراد فراهم کند. ضمناً تاسیس واحد های دانشگاهی در مناطق آزاد تجاری موجب گسترش فرهنگ و رونق اقتصادی این مناطق می شود که قویاً مورد حمایت دولت است".

به نظر می رسد پیشگیری از ورود خیل عظیم علاقمندان تحصیلات دانشگاهی به کشورهایی که از نظر فرهنگی با ایران سنخیتی ندارند و یا در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته و عناوین پرطمطراق دانشگاههای آمریکایی و انگلیسی را یدک می کشند دغدغه اولیه مسئولان برای راه اندازی این واحدها بوده است.

در این میان دانشگاهها اهداف عالیه ای را هم در تاسیس واحدهای بین المللی پیگیری می کنند که یکی از این اهداف راه اندازی دوره های دکتری و جذب دانشجویان خارجی علی الخصوص از منطقه خلیج فارس است.

در حال حاضر حدود 15 واحد بین المللی دانشگاههای کشور به جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری می پردازند و افراد در انتخاب نهایی خود در برگه انتخاب رشته با توجه به میزان توان مالی و علاقه به رشته های تحصیلی و همچنین رتبه ای که کسب کرده اند، رشته مورد نظر را در واحد بین الملل انتخاب کرده و در آن پذیرفته می شوند.

هزینه گزاف واحدهای بین الملل

توان مالی دانشجویانی که در واحدهای بین المللی پذیرفته می شوند از اهمیت برخوردار است چرا که شهریه های این واحدها بر اساس رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت بوده است و از حدود 30 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال در هر نیمسال متغیر است.

واحدهای بین المللی در ابتدای ثبت نام چک های تضمینی و یا سفته از دانشجویان دریافت می کنند تا مشکلی در عدم پرداخت شهریه های این واحدها پیش نیاید.

از سوی دیگر در حالی که به نظر می رسد هزینه های گزافی که دانشجویان برای تحصیل در واحدهای بین المللی دانشگاه می پردازند باید تناسبی با رشته های خاص و ویژه تحصیلی داشته باشد اما رشته منحصر بفردی در این مراکز آموزشی تدریس نمی شود و همان رشته هایی که در داخل و در اقصی نقاط کشور آموزش داده می شود در این واحدها تدریس می شود.

واحدهای بین الملل؛ منبع کسب درآمد برای دانشگاههای مادر

دانشگاههای مادر که واحدهای بین الملل به آنها وابسته هستند درآمدزایی از این واحدها را تایید نمی کنند اما در عمل آنچه از اظهارات دانشجویان این واحدها نتیجه می دهد درآمدزایی دانشگاههای دولتی کشور از ایجاد واحدهایی در مناطق آزاد تجاری است.

در حالیکه دانشگاههای دولتی ملزم به آموزش رایگان دانشجویان هستند اما واحدهای بین المللی امکان مناسبی را برای این دانشگاهها ایجاد کرده که بتوانند ضمن جلوگیری از خروج گروه زیادی از علاقمندان به تحصیل در خارج از کشور، این توان مالی را در داخل هزینه کنند.

یکی از دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای بین المللی می گوید: شهریه های میلیونی این واحدهای بین المللی با توجه به هزینه زندگی در مناطق آزاد تجاری و رفت و آمدهایی که باید با هواپیما انجام گیرد، هزینه ای به مراتب بیش از انتظار اولیه به خانواده ها تحمیل می کند.

وی می افزاید: مسئولان می گویند هدف ما کسب درآمد نیست اما اگر شهریه واریز نشود ثبت نامی صورت نمی گیرد. اگر کسی پول پانسیون دانشگاه را نداشته باشد نمی داند با چه وضعیتی باید در داخل جزیره بماند. علاوه بر آن هزینه هایی از جمله خورد و خوراک و یا بیماری هم بر آن اضافه کنید. به همه اینها بعد مسافت از شهرهای اصلی کشور را هم اضافه کنید.

واحدهای بین الملل همچنان میزبان اساتید پروازی

نکته دیگری که در مورد واحدهای بین الملل با اهداف اولیه آن فاصله دارد، وضعیت اساتید این واحدها است. بر اساس قانون اساتیدی که در این واحد مشغول به تدریس هستند باید در زمان مشخصی به عنوان اعضای هیئت علمی مقیم باشند اما با گذشت چندین سال هنوز بسیاری از این واحدها از اساتید پروازی استفاده می کنند.

تجمیع کلاسها در روزهای پایانی هفته

با وجود این برخی از واحدها اعلام کرده اند که قرار است در آینده اعضای هیئت علمی مقیم جذب کنند اما تا آن زمان مشخص نیست وضعیت تدریس در این واحدها چه زمان سامان می یابد. از سویی دیگر به دلیل وضعیت پروازی بودن اساتید این واحدها، بیشتر کلاسهای این واحدها در روزهای آخر هفته برگزار می شود که به مراتب بر توان اساتید تاثیرگذار خواهد بود.

آمار مجهول دانشجویان خارجی واحدهای بین الملل

امکانات رفاهی و آموزشی واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور از دیگر مواردی است که با اهدافی که برای جذب دانشجویان خارجی در نظر گرفته شده است فاصله طولانی دارد. تعداد دانشجویان خارجی که درخواست پذیرش به این واحدها داده اند مشخص نیست و هیچ آماری نیز از ورود این گروه از دانشجویان به واحدهای بین المللی دانشگاههای داخل کشور ارائه نشده است.

امکانات محدود عمرانی و آموزشی واحدهای بین الملل

در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از بیشترین امکانات آموزشی و رفاهی برای جذب دانشجو استفاده می کنند و سعی دارند با تبلیغات متعدد و کاهش هزینه های تحصیلی، تعداد بیشتری از دانشجویان از جمله دانشجویان ایرانی را جذب کنند ساختمان های آموزشی واحدهای بین المللی با استانداردهای کافی آموزشی فاصله دارند و تنها چند واحد محدود توانسته اند تا حدودی استانداردهای لازم را داشته باشند.

این مسائل در کنار موضوعات فرهنگی و دور بودن دانشجویان از خانواده های خود، برنامه ریزی بیشتر و بهتری را می طلبد. در حالی که مناطق آزاد تجاری شرایط ویژه ای دارند و با شهرهای اصلی کشور متفاوت هستند لزوم برنامه ریزی فرهنگی در این مناطق بیشتر است.

دانشجویان ساعات زیادی را به عنوان اوقات فراغت در اختیار دارند و این ساعات در واحدهای بین المللی به مراتب بیش از سایر دانشجویان است. امکانات فرهنگی، ورزشی و مذهبی در مناطق آزاد تجاری در وضعیت متفاوتی از دیگر شهرهای کشور است و همین امر توجه بیش از پیش مسئولان امر را در برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان گوشزد می کند.

به نظر می رسد هدف اولیه پیشگیری از خروج دانشجویان ایرانی جهت تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت خارج از کشور تنها با ایجاد واحدهای بین المللی دانشگاههای داخل کشور تامین شده است اما نحوه تامین این هدف جای سئوال دارد. این موضوع که صرفاً دانشجوی شهریه ای در مناطق آزاد تجاری داخل کشور در رشته هایی معمول دانشگاهها آیا توانسته اهداف بلند واحدهای بین الملل را تامین کند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در پرونده ای ویژه این موضوع را امروز یکشنبه مورد بررسی قرار می دهد.