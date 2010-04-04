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۱۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

"تفکر انتقادی" در آکسفورد بررسی شد

"تفکر انتقادی" در آکسفورد بررسی شد

سلسله درسگفتارهایی درباره تفکر انتقادی توسط مریان تالبوت در دانشگاه آکسفورد ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سلسله درسگفتارها تفکر انتقادی به گونه‌ای کاربردی برای نوآموزان آموزش داده شده است.

ماهیت و سرشت استدلال، انواع گوناگون استدلال، استدلال خوب چیست؟ و ارزیابی استدلال از جمله موضوعاتی بوده که توسط تالبوت مورد بررسی قرار گرفته است.

سندیت و اعتبار استدلال و حقیقت موجود نیز از جمله محورهای مورد بررسی در این درسگفتارها بوده است.

فایلهای تصویری، صوتی و مکتوب این درسگفتارها بر روی پایگاه اینترنتی دانشگاه آکسفورد به آدرس http://www.philosophy.ox.ac.uk/podcasts/critical_reasoning_for_beginners قابل بازیابی است.

مریان تالبوت استاد فلسفه ذهن و اخلاق در دانشگاه آکسفورد است.

کد مطلب 1057229

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