"تفکر انتقادی" در آکسفورد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سلسله درسگفتارها تفکر انتقادی به گونه‌ای کاربردی برای نوآموزان آموزش داده شده است.

ماهیت و سرشت استدلال، انواع گوناگون استدلال، استدلال خوب چیست؟ و ارزیابی استدلال از جمله موضوعاتی بوده که توسط تالبوت مورد بررسی قرار گرفته است.

سندیت و اعتبار استدلال و حقیقت موجود نیز از جمله محورهای مورد بررسی در این درسگفتارها بوده است.

فایلهای تصویری، صوتی و مکتوب این درسگفتارها بر روی پایگاه اینترنتی دانشگاه آکسفورد به آدرس http://www.philosophy.ox.ac.uk/podcasts/critical_reasoning_for_beginners قابل بازیابی است.

مریان تالبوت استاد فلسفه ذهن و اخلاق در دانشگاه آکسفورد است.