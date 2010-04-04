همت مضاعف و کار مضاعف برای توسعه ورزش همگانی در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو در شروع فعالیت های اجرایی ورزش در سال 1389 اعلام کرد که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید بر ورزش همگانی به منظور نشاط، تحرک و آمادگی بیشتر جامعه برای تلاش و پیشرفت فردی و اجتماعی، سازمان تربیت بدنی توسعه ورزش همگانی را از اصلی ترین محور کار خود در سال جدید قرار خواهد داد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به تهیه نظام نامه توسعه ورزش همگانی کشور اعلام کرد که با تقویت ستاد سیاست گذاری، نظارت و حمایت در سازمان تربیت بدنی، تلاش خواهیم کرد تا با همراهی تمامی دستگاه ها، نهادها و واحدهای اجرایی و از همه مهمتر مردم پرتلاش ایران، ورزش همگانی را به سطح مطلوبی ارتقاء دهیم.

سعیدلو با توضیح درباره نظام نامه توسعه ورزش همگانی کشور اشاره داشت که در این نظام نامه تلاش شده است تا با تعریف یکسان و مناسب از ورزش همگانی برای عمومی و به ویژه مجریان امر، اهداف کلان و اختصاصی را با محوریت فرمایشات مقام معظم رهبری تدوین نماییم. با این نظام نامه، نقش شخصیت های حقیقی و حقوقی در توسعه ورزش همگانی کشور نیز مشخص ترخواهد شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان اظهار داشت: بی شک با نگاه ارزشمند مقام معظم رهبری و حمایت و پشتیبانی رئیس جمهور محترم در توسعه سلامت عمومی و توسعه ورزش همگانی، زمینه نشاط، تحرک و آمادگی افراد و مردم شریف ایران برای پیشرفت و گام های بزرگتر بیش از پیش فراهم خواهد شد.