اردوی آمادگی تیم دو و میدانی کم توانان ذهنی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو و میدانی کم توانان ذهنی ایران در رقابت های جهانی داخل سالن که به مدت پنج روز در شهر بولناس سوئد برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

رسول کیانی آذر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما با هشت ورزشکار در این رقابت ها شرکت می کنیم و انشاء الله با پنج مدال به کشور بازخواهیم گشت اما نمی توانم در خصوص رنگ آن اظهار نظر کنم.

سرمربی تیم دو و میدانی کم توانان ذهنی در ادامه افزود: تیم ما با هشت ورزشکار در مواد سرعت، پرش، پرتاب، دوهای نیمه استقامت و استقامت در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.