حل مشکل اعزام زائران به حج عمره / اعزام از نیمه اول اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی در نخستین نشست مطبوعاتی خود که صبح یکشنبه در سازمان حج برگزار شد، افزود: بر اساس مذاکراتی که طی هفته گذشته با مسئولان حج عربستان صورت گرفت مشکل اعزام زائران عمره برطرف شد به طوری که در سال جاری نیز زائران به حج عمره اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به تاخیر سه ماهه ای که نسبت به سال گذشته در مورد اعزام زائران به عمره ایجاد شده نمی توانیم همانند سال قبل 800 هزار نفر زائر به عمره اعزام کنیم اما بر اساس تلاشها و پیگیریهای که انجام شده حدود یک دوم ظرفیت سال گذشته در عمره امسال اعزام خواهند شد.

رئیس سازمان حج تاکید کرد: اولویت اعزام برای عمره مفرده مربوط به زائرانی است که سال گذشته به دلیل آنفولانزا A و همچنین توقف عمره رمضان موفق به تشرف نشده اند.

لیالی در مورد اعزام بانوان مجرد به عمره نیز گفت: بر اساس قوانین عربستان اعزام زنان مجرد زیر 45 سال بدون محرم به عربستان ممنوع است و این امر منحصر به کشور ما نیست و برای تمامی کشورها یکسان اعمال می شود به همین دلیل در سال جاری امکان اعزام زائر زن بدون محرم به عمره وجود ندارد.