ارزش جاری بورس تهران 46 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه‌نصیری گفت: ارزش بازار بورس تهران از 448 هزار و 222 میلیارد ریال در پایان سال 87 به 653 هزار و 900 میلیارد ریال در پایان سال 88 رسید که این امر نشان دهنده رونق بورس تهران درسال گذشته است.

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران را به نوعی بیانگر بازدهی متوسط سرمایه‌گذاران در بازار دانست و اظهار داشت: رشد 57 درصدی متوسط شاخص کل بورس نمایانگر این مطلب است که بورس عملکرد قابل توجهی نسبت به سایر بازارهای رقیب در سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد : شاخص کل بورس از رقم 7967 واحد در پایان سال 87 به نزدیک 12 هزار و 500 واحد در پایان سال 88 رسید تا بازدهی 57 درصدی را عاید سرمایه گذاران کند.

وی حجم و ارزش معاملات در هر بورس را نشان دهنده نگاه ویژه سرمایه گذاران به بازار اعلام کرد و گفت : حجم معاملات بورس تهران در سال گذشته از 47 هزار و 187 میلیون سهم به رقم 85 هزار و 780 میلیون سهم رسید تا رشدی 82 درصدی را تجربه کند.

رئیس اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس همچنین از افزایش 50 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در سال 88 خبر داد و افزود: ارزش معاملات از 121 هزار و 507 میلیارد ریال در پایان سال 87 به رقم 181 هزار و 604 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

وی در مورد حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال گذشته اظهار داشت: این بورس با توجه به افت قیمت های جهانی، رشد 40 درصدی حجم معاملات را در سال 88 تجربه کرد.

خواجه‌نصیری خاطرنشان کرد: ارزش معاملات بورس کالای ایران نیز از 8200 به حدود 9000 میلیارد تومان رسید تا رکوردی تازه در معاملات این بورس به ثبت برسد.

وی راه‌اندازی بازار فرابورس، معامله بلوکی مخابرات، ورود 5 شرکت جدید به بورس و تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید را از مهم ترین دستاوردهای بازار سرمایه در سال 88 اعلام کرد و گفت: ضمانتهای اجرایی و بسترهای لازم برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی در این بازار فراهم شده است به طوریکه امسال شاهد توسعه آنها خواهیم بود.