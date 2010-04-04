به گزارش خبرنگار مهر محمود رضا خاوری امروز در نشست نوروزی با کارکنان ستادی این بانک با بیان اینکه انتظارات از بانک ملی به دلیل بزرگی آن بیش از سایر بانکها است، افزود: به همین دلیل در زمینه طرح تحول اقتصادی باید فعالیتهای اساسی در این بانک انجام شود.
مدیرعامل بانک ملی اظهار داشت: برهمین اساس فرآیندهای کاری بر اساس اصول دانشگاهی و همکاری متخصصان در حال عملی شدن است.
وی افزود: قرار است برای ساماندهی سرمایه گذاری ها و سازماندهی سرمایه ها علاوه بر اینکه پرتفوی امانی بانک به شرکت سرمایه گذاری واگذار شود، پرتفوی بانک نیز به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شود که امیدواریم با تبدیل دارایی ها بیشترین سود دهی ایجاد شود.
به گفته خاوری همچنین قرار است برای اصلاح ساختار و نظارت بر امور جاری بانک برقراری اهرمهای کنترلی و کمیته های حسابرسی فعال ایجاد شود تا صورتهای مالی شفافی در اختیار قرار گیرد.
وی با اعلام رضایت از عملکرد بانک ملی در سال گذشته گفت:علاوه بر اینکه سپرده های چهارگانه این بانک در سال گذشته از مرز 27 درصد فراتر رفته و به 27.40 درصد افزایش یافته است، کل سپرده های بانک ملی نیز به 21.83 درصد رسیده است.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص اعطای تسهیلات و مصارف بانک ملی گفت: این بانک در این بخش موفقیتهای مطلوبی را کسب کرده و به معیارهای بین المللی نزدیک شده است.
وی گفت: نسبت اعطای تسهیلات به مصارف در بانک ملی 85 درصد است و در صورتی که این رقم به معیارهای جهانی نزدیک تر شود میزان ریسک پذیری بانک افزایش می یابد.
خاوری شفافیت در وصول مطالبات معوق را از دیگر برنامه های این بانک در سال گذشته دانست و افزود: برخی از ارقامی که در گذشته در این بانک به عنوان مطالبات معوق شناسایی نمی شد در زمره این بخش قرار گرفت و در همین راستا این رقم در دی ماه سال گذشته به 140هزار میلیارد ریال رسید.
وی تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حساسیت دولت برای کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی، مانده مطالبات معوق این بانک هم اکنون به کمتر از 80 هزار میلیارد ریال رسیده که پیش بینی می شود درمدت کمی از سال جاری این رقم نیز به حیطه وصول در بیاید.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص فروش دارایی های راکد این بانک اظهارداشت: در حالیکه این بانک در سال 87 توانست 194 فقره دارایی راکد را به ارزش 258 میلیارد ریال به فروش برساند، این میزان در سال 88 به 294 فقره به ارزش هزار و 699 میلیارد ریال رسیده که پنج برابر سال 87 است.
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