به گزارش خبرنگار مهر محمود رضا خاوری امروز در نشست نوروزی با کارکنان ستادی این بانک با بیان اینکه انتظارات از بانک ملی به دلیل بزرگی آن بیش از سایر بانکها است،‌ افزود: به همین دلیل در زمینه طرح تحول اقتصادی باید فعالیتهای اساسی در این بانک انجام شود.

مدیرعامل بانک ملی اظهار داشت: برهمین اساس فرآیندهای کاری بر اساس اصول دانشگاهی و همکاری متخصصان در حال عملی شدن است.

وی افزود: قرار است برای ساماندهی سرمایه گذاری ها و سازماندهی سرمایه ها علاوه بر اینکه پرتفوی امانی بانک به شرکت سرمایه گذاری واگذار شود، پرتفوی بانک نیز به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شود که امیدواریم با تبدیل دارایی ها بیشترین سود دهی ایجاد شود.

به گفته خاوری همچنین قرار است برای اصلاح ساختار و نظارت بر امور جاری بانک برقراری اهرمهای کنترلی و کمیته های حسابرسی فعال ایجاد شود تا صورتهای مالی شفافی در اختیار قرار گیرد.

وی با اعلام رضایت از عملکرد بانک ملی در سال گذشته گفت:علاوه بر اینکه سپرده های چهارگانه این بانک در سال گذشته از مرز 27 درصد فراتر رفته و به 27.40 درصد افزایش یافته است،‌ کل سپرده های بانک ملی نیز به 21.83 درصد رسیده است.

مدیرعامل بانک ملی در خصوص اعطای تسهیلات و مصارف بانک ملی گفت: این بانک در این بخش موفقیتهای مطلوبی را کسب کرده و به معیارهای بین المللی نزدیک شده است.

وی گفت: نسبت اعطای تسهیلات به مصارف در بانک ملی 85 درصد است و در صورتی که این رقم به معیارهای جهانی نزدیک تر شود میزان ریسک پذیری بانک افزایش می یابد.

خاوری شفافیت در وصول مطالبات معوق را از دیگر برنامه های این بانک در سال گذشته دانست و افزود: برخی از ارقامی که در گذشته در این بانک به عنوان مطالبات معوق شناسایی نمی شد در زمره این بخش قرار گرفت و در همین راستا این رقم در دی ماه سال گذشته به 140هزار میلیارد ریال رسید.

وی تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حساسیت دولت برای کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی، مانده مطالبات معوق این بانک هم اکنون به کمتر از 80 هزار میلیارد ریال رسیده که پیش بینی می شود درمدت کمی از سال جاری این رقم نیز به حیطه وصول در بیاید.

مدیرعامل بانک ملی در خصوص فروش دارایی های راکد این بانک اظهارداشت: در حالیکه این بانک در سال 87 توانست 194 فقره دارایی راکد را به ارزش 258 میلیارد ریال به فروش برساند، این میزان در سال 88 به 294 فقره به ارزش هزار و 699 میلیارد ریال رسیده که پنج برابر سال 87 است.

وی ادامه داد: 70 درصد از برنامه های مصوب شده در این بانک در سال گذشته عملی شده و برخی از استانها نظیر تهران مرکزی و گلستان موفقیت مناسبی را در جذب سپرده ها کسب کرده اند.

خاوری با بیان اینکه دیگر استانها نیز باید با تلاش مضاعف جبران سال گذشته را در زمینه جذب سپرده ها انجام دهند، گفت: به همین دلیل برخی از استانها باید فراتر از هدف حرکت کنند.

وی در خصوص عملکرد این بانک در حوزه عملیات الکترونیکی گفت: در سال گذشته بیشتر دستگاههای خود پرداز و پایانه های فروش این بانک فعال شد، به نحویکه تعداد تراکنش ها در انواع بخشها سه تا چهار برابر سال 87 بوده و این امر نشان دهنده حرکت به سوی الکترونیکی شدن است.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به افزایش فعالیت بانکهای خصوصی نیز گفت: با توجه به این امر بانک ملی باید توجه بیشتری برای جذب سپرده ها انجام دهد، زیرا در سال گذشته علاوه بر بانکهای خصوصی، ‌بورس نیز خود را تجهیز کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها باید 31.2 درصد رشد در بخش قرض الحسنه، 36.1 درصد رشد در سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و 48.5 درصد نیز رشد در سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ایجاد شود.

خاور خاطرنشان کرد: در صورتی که مجموع سپرده های اصلی بانک 38.9 درصد رشد یابد برنامه ریزی مناسبی برای افزایش سهم در بازار انجام خواهد شد.