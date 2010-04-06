مقاله فلسفی باید استدلالی باشد

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه یک مقاله فلسفی باید دارای چه ویژگیهایی باشد که تأثیرگذار و ماندگار شود، گفت: یک مقاله فلسفی خوب در وهله اول باید واضح و روشن نوشته شده باشد و مدعیات در آن به صورت روشن بیان شوند. مقاله فلسفی باید یک ایده محوری را مد نظر قرار دهد و از بررسی چند ایده محوری به طور همزمان پرهیز کند تا مشمول پراکندگی واقع نشود. در عین حال باید بتواند استدلال یا استدلالهایی له آن ایده مشخص اقامه کند و یا در مقام نقد، آن ایده را به نحو روشنی نقد کند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: در مقالات علمی و پژوهشی که در نشریات داخلی چاپ می شوند مقالات خوبی هم وجود دارند. این نوع مقالات ایده دارند و نویسنده در آن تلاش می کند استدلالی له مدعیاتش اقامه کند.

این مترجم و نویسنده در ادامه یادآور شد: اگر هم در این خصوص نقصانی دیده می شود از این حیث است که مقالات ضعیف و متوسط جنبه مروری دارند. علاوه بر این شاید یکی دیگراز دلایل بروز ضعف و مشکل در فارسی نویسی باشد. اگر این مسائل نباشد می توانیم شاهد مقالات فلسفی خوبی باشیم.

دباغ درمورد تفاوت کتاب فلسفی و مقاله فلسفی هم گفت: مقاله فلسفی اولاً و بالذات معطوف به تبیین آخرین دستاوردها و جستجوهای محقق حوزه فلسفه است. در حالی که کتاب فلسفی عموما برای تعلیم به دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نوشته می شود. به همین دلیل در حوزه فلسفه غرب وقتی به ادبیات پدید آمده در شاخه های مختلف نگاه می کنید عموم مقالاتی که در مجلات چاپ می شوند صبغه آموزشی ندارد و نویسنده در آنها آخرین دستاوردهای خود را درمیان می گذارد.

این محقق حوزه فلسفه اخلاق یادآور شد: یک مقاله فلسفی، یک ایده مهم را مطرح می کند یا استدلال مهمی را له یا علیه یک مدعا اقامه می کند. اما در کتاب بیشتر تقریر و تنسیق مطالب مورد نظر است.