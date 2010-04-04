تکدی گری معضل ویژه اجتماعی شهرهای بزرگ شده است

سید عبدالرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص افزایش میزان حضور متکدیان در سطح شهر کرمان اظهار داشت: تکدیگری امروز به معضل ویژه اجتماعی شهرهای بزرگ تبدیل شده است و گریبان جوامع بزرگ شهری را گرفته است و عمده افرادی که به تکدیگری می پردازند افراد سودجویی هستند که با سوء استفاده از عواطف مردم اقدام به تکدیگری می کنند.

وی تصریح کرد: روش صحیح و کارشناسی شده برخورد با این پدیده و برخورد با این ناهنجاری در راستای رفع این مشکل ضروری است که یکی از این راهها فرهنگ سازی در جوامع در خصوص عدم کمک رسانی مردم به متکدیان حرفه ای است.

سرپرست فرمانداری کرمان ادامه داد: در این زمینه رسانه ها نقش موثری در خصوص بسترسازی برخورد مناسب مردم با این افراد دارند و از سوی سازمانهای مربوط نیز باید در ساماندهی و جمع آوری این افراد تلاش بیشتری انجام دهند.

جعفری اضافه کرد: تعداد قلیلی از متکدیان واقعی هستند که به وسیله نهادهای مربوط مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند.

جعفری افزود: تکدی گران سودجو از روشهای گوناگونی همچون پاک کردن شیشه اتومبیل، دستفروشی، فالگیری و دیگر روشهای مرسوم اقدام به تکدیگری می کنند.

وی عنوان کرد: برخورد عاطفی و دلسوزانه مردم که از نیت پاک آنها سرچشمه می گیرد باعث افزایش تکدی گری می شود.

سرپرست فرمانداری کرمان متکدیان و کودکان خیابانی را ریشه بیماریهای واگیردار، نازیبا شدن چهره شهر و حتی افزایش سرقتهای خیابانی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به امور متکدیان و جمع آوری آنها وظیفه شهرداری، اداره کل اتباع بیگانه، کمیته امداد، بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد و موسسسات خیریه شناسنامه دار است.

وی از مردم خواست از هرگونه کمک مستقیم به متکدیان خودداری کنند و کمکهای خود را به سازمانهای مربوطه برای سازماندهی و رفع نیاز این افراد پرداخت نمایند.

جعفری افزود: ستاد ساماندهی کودکان خیابانی در سال گذشته با جمع آوری و ساماندهی کودکان خیابانی و مشکوک به هویت ایرانی و افغانی قدم خوبی در راستای جمع آوری این افراد برداشت.

وی افزود: ستاد ساماندهی کودکان خیابانی و متکدیان طی سال گذشته بیش از 200 نفر از متکدیان و کودکان خیابانی اتباع بیگانه را شناسایی کرد که به اداره اتباع بیگانه معرفی شدند.

وی همچنین از برگزاری هشت نشست به منظور ساماندهی کودکان خیابانی و متکدیان طی سال گذشته در فرمانداری کرمان خبر داد و افزود: دو نشست به صورت فوق العاده در اسفند ماه در راستای جمع آوری متکدیان در آستانه نوروز برگزار شد.

وی همچنین گفت: طی سال گذشته در شش مرحله متکدیان پاکستانی شناسایی و حدود 100 نفر از کشور طرد شدند.