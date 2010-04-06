ساخت آبگرمکنی با صرف حداقل انرژی توسط محققان کشور

ابوالفضل طاهری ناصری مجری پروژه درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان منوکسیدکربن تولید شده در این آبگرمکن کمتر از 10 ppm است گفت: منوکسید کربن تولید شده در آبگرمکنهای مدل فوری (معمولی) به 300 ppm می رسد.

وی با بیان این که این آبگرمکن مخزنی و دیواری است گفت: این دستگاه به صورت اتوماتیک می تواند میزان هوای داخل منزل را کنترل کند و در صورت نبود هوای مناسب شعله آبگرمکن خاموش می شود.

طاهری ناصری با اشاره به میزان مصرف گاز در این آبگرمکن افزود: میزان مصرف گاز در آبگرمکن های مدل فوری به دلیل 4 شعله بودن 5 برابر دستگاه ساخته شده است یعنی این دستگاه نیم مترمکعب گاز مصرف می کند و آبگرمکنهای معمولی 5/2 مترمکعب مصرف گاز دارند.