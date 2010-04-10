واگذاری سهام هفت شرکت بزرگ به صندوق ذخیره فرهنگیان

محمدرضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دولت تمام بدهی خود را تا پایان سال 88 به شکل واگذاری تدریجی سهام پرداخت کرده که سهام پتروشیمی یکی از آنهاست.

قائم مقام صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش نظراتی را درباره صندوق ذخیره فرهنگیان دارند که کلیات آن مطرح شده و تا پایان فروردین نهایی می شود.

هم اکنون 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

قائم مقام صندوق ذخیره فرهنگیان همچنین به اصلاح نحوه سپرده گذاری فرهنگیان در این صندوق در سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق قانون، فرهنگیان می توانند سهم خود را در صندوق افزایش دهند اما از سویی دولت نیز باید سهم خود را بپردازد که تاکنون این امر محقق نشده است.

هم اکنون بسیاری از فرهنگیان پنج درصد از حقوق خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان می پردازند که طبق قانون دولت نیز به همین میزان باید بر سپرده های آنها بیفزاید. فرهنگیان در زمان بازنشستگی می توانند سپرده خود را برداشت کنند.

به گفته محدث خراسانی هم اکنون بسیاری از فرهنگیان علاقمند به افزایش سپرده های خود هستند اما دولت حاضر به اقدام در این زمینه نیست چون در این صورت باید همسو با افزایش سپرده از سوی فرهنگیان میزان سهم خود را افزایش دهد.

قائم مقام صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: معتقدیم که دولت توانایی اجرای این قانون را دارد و ما نیز برای گسترش رفاه فرهنگیان این موضوع را در سال جاری پیگیری می کنیم.