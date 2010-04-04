دانشگاه آزاد رودهن در ردیف دانشگاه های جامع قرار می گیرد

به گزارش خبرگار مهر در رودهن، با توجه به آخرین امتیازبندی دانشگاه های کشور و ارتقا امتیازات دانشگاه آزاد رودهن از هزار و 450 امتیاز به دو هزار و 322 امتیاز در حد واحد جامع، این مرکز علمی به زودی در زمره دانشگاه های جامع کشور قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: در سال 88 این دانشگاه توانست در حوزه های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و گروه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، عمران، اداری مالی، فرهنگی، اقامه نماز، روابط عمومی، جشنواره عکس رتبه های برتر کشوری و منطقه را کسب نماییم.

غلامحسین اظهار داشت: در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده است بر این اساس فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مختلف بویژه علمی و فرهنگی، پژوهشی و تحقیقاتی با همت و تلاش مضاعفی همراه خواهد بود.

این مسئول با اشاره به رشته های افزوده شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال گذشته 10 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به رشته های این دانشگاه افزوده شد.

وی در پایان یادآور شد: علمی ارزش دارد که با تقوای الهی توام باشد و حضور فعال استادان، کارکنان و دانشجویان در نماز جماعت باعث عظمت اسلام و وحدت جامعه اسلامی می شود و نظم و انضباط باید سرلوحه عملکرد دانشجویان و اساتید قرار گیرد.

شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی نزدیک 14 هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار داشته و با شهرهایی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر قدمتی 25 ساله دارد.