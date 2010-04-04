احیای امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آموزش به افراد کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر یکشنبه در جسله شورای معاونین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم بر ضرورت فرهنگ⁯سازی این دو فریضه الهی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: طرح⁯های فراوانی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر برنامه⁯ریزی شده و آمادگی اجرای آن را داریم.



وی با بیان اینکه کار ما احیای امر به معروف و نهی از منکر است که باید فرهنگ⁯سازی کنیم، تصریح کرد: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کارهای فراوانی وجود دارد که باید انجام شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم به رویکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و یادآور شد: توجه و رویکرد دولت به مقوله فرهنگ، نویدی است که در طول 31 سال گذشته چنین اتفاقی در کشور نیفتاده بود.



اسکندری اضافه کرد: باید از این فرصت ایجاد شده در مسیر احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی استفاده کرد.



معاون فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم بر لزوم ارائه آموزش⁯های مفید به نیروهای کارآمد در زمینه احیای این دو فریضه تاکید کرد و گفت: باید پیوندی بین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد تا از این طریق نیروهایی آموزش داده شوند تا کار را به صورت اجرایی در سطح جامعه شروع کنند.



قفل احیای امر به معروف باز شده است



معاون امور تشکل⁯های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت⁯های انجام شده در ایام تعطیلات نوروزی تصریح کرد: از 28 اسفند ماه سال گذشته تا 14 فروردین ماه امسال کارهای خوبی در سطح قم انجام شده و 75 نفر از اعضای تشکل⁯های مردمی در نقاط مختلف شهر قم فعالیت کردند.



حجت⁯الاسلام حسین احمدی خواستار همکاری بیشتر برخی نهادهای فرهنگی و اجرایی با این ستاد شد و ادامه داد: باید زمینه گسترش تذکر لسانی در جامعه مهیا شود ولی متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می⁯شود که وقتی به یک فرد بدحجاب تذکر داده می⁯شود برخی از مردم انتظار این اقدام را ندارند.



وی با بیان اینکه قفل⁯های حرکت احیای امر به معروف و نهی از منکر باز شده و فعالیت⁯های خوبی در قم صورت گرفته است، تصریح کرد: در این راستا تعداد 30 طلبه به صورت خودجوش اقدام به امر به معروف و نهی از منکر در اطراف حرم حضرت معصومه(س) می⁯کنند.



احمدی گفت: در ایام تعطیلات نوروزی تعداد چهار هزار متن و پلاکارد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در سه هزار کلاس در 300 مدرسه استان که محل استقرار زائران بود، نصب شد.



تاکید بر مردمی شدن احیای امر به معروف و نهی از منکر



معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز در این جلسه به حضور 130 نفر از خواهران طلبه در ایام نوروز برای تذکر لسانی خبر داد و گفت: تلاش این افراد ثمرات و برکات خوبی داشت که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.



احمد حاجی⁯زاده خاطرنشان کرد: در طول ایام تعطیلات نوروزی دو هزار و 175 نفر ساعت کار در زمینه تذکر لسانی انجام شد و افراد زیادی از مردم نیز متقاضی حضور در این ستاد هستند.



وی با اشاره به برگزاری دو نمایشگاه عفاف و حجاب در حرم حضرت معصومه(س) و پارکینگ اطراف حرم تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته فضا و مطالبه مردم بسیار متفاوت بود و کارهایی که صورت گرفت اثرات خوبی داشت و باید بستر را برای حضور مردم در این عرصه فراهم کنیم.