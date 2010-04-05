تنظیم برنامه های بانک توسعه تعاون با "همت مضاعف و کار مضاعف"

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاء الله عظیمی از مبنا قرار دادن "همت مضاعف و کار مضاعف" در تصمیم گیریها و اقدامات بانک توسعه تعاون در سالجاری خبر داد و گفت: اقتصاد تعاونی یکی از سالم ترین اقتصادها و راهی به سوی اجرای عدالت اجتماعی است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: شیوه اقتصاد تعاونی به دلیل دربرداشتن اهداف و منافع مشترک، یکی از سالم ترین اقتصادها در زمینه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود.

عظیمی تصریح کرد: کار جمعی، هدف مشترک و سود یکسان از جمله مزیتهای اقتصاد تعاونی است و اقتصاد تعاونی ضمن در برداشتن مزیتهای متعدد در قیاس با اقتصادهای متعلق به مکاتب شرقی و غربی، از تفاوتهای اساسی برخوردار است.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، در این رابطه گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف"، بانک توسعه تعاون نیز برنامه ها و سیاستهای خود را بر این اساس پیگیری خواهد کرد.

این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون اضافه کرد: دستیابی به هر پیشرفت و رشدی نیازمند بکارگیری همتی والاتر و برتر است، وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون به عنوان پشتیبان و همراه یکدیگر در مسیر تحقق ماموریتها و اهداف این بخش تلاش می کنند.