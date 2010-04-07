دولت دهم بر مدار رفع محرومیت فرهنگی/ رفع عقب ماندگی نیازمند عقبه فکری

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جای تردید نیست مظلومیت فرهنگی، مظلومیت انقلاب و نظام را در پی دارد زیرا انقلاب اسلامی ‌با شعار تحول فرهنگی و ماهیتی کاملا فرهنگی شکل گرفت و مردم را با خود همراه ساخت و به پیروزی رسید.

سئوال اساسی که در این زمینه مطرح است اینکه ظلمی ‌که بر فرهنگ روا داشته شده از کجا و توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ آیا منشا خارجی داشته و دارد و تماما به دلیل هجمه های فرهنگی کشورهای غربی بر کشور سایه افکنده یا دارای پیش زمینه‌های داخلی است؟!

اگر در پاسخ به این سئوال سرچشمه مظلومیت فرهنگی را در خارج از مرز‌ها جستجو کنیم سئوال مهمتری پیش می‌آید و آن این است که با قبول این فرضیه، پس طی این سال‌ها متولیان فرهنگی این کشور کجا بوده‌اند وچه تدابیری برای پیشگیری یا خنثی سازی آثار تهاجم و جنگ فرهنگی بی رحمانه دشمنان به کار گرفته‌اند؟!

در شرایطی که رهبر بیدار نظام یک روز از هجمه، روز دیگر از شبیخون و در موقعیتی دیگر از ناتوی فرهنگی دشمنان پرده برداشته و خطرات سهمگین آن را گوشزد می کند دیگر جای شک و تردید نیست که جنگ امروز ما جنگ فرهنگی است، دشمن با تمام قوا و بسیار همه جانبه و قطعا با برنامه ‌ای منسجم و حساب شده به میدان آمده و استحاله فکری و اعتقادی و انحراف مردم به خصوص جوانان را هدف گرفته است.

اما نیرو‌های جبهه خودی در برابر این جنگ تحمیلی پرخسارت و خانمان برانداز چه کرده‌اند؟! آیا توانسته‌اند جامعه و به خصوص جوانان و بانوان را در برابر امواج مسموم و ویروس‌های خطرناک فرهنگ غرب واکسینه کنند؟!

باید این حقیقت را قبول کنیم که بخشی از عقب ماندگی ها و مشکلات بخش فرهنگی تنها به کمبود اعتبارات برنمی گردد زیرا در طول سه دهه از انقلاب اسلامی سالهای زیادی بوده که این بخش از اعتبارات کافی بهره مند بوده ولی خروجی این افزایش اعتبارات نیز دردی از دردهای بخش فرهنگ را دوا نکرده است.

باید پذیرفت اگر می ‌بینیم بازار هجمه های فرهنگی دشمنان گرم است، اگر می‌بینیم تعداد آنتن‌های ماهواره بر پشت‌بام خانه‌ها رو به افزایش است، اگر با شبکه‌های مستهجن خارجی فضای خانه‌ها گرم گرفته، اگر نیاز است تا برای کنترل اینترنت از فیلترینگ استفاده ‌کنیم، اگر مدل‌های غربی حرف اول را می‌زنند، اگر گروه‌های فساد جوانان ما را جذب نموده و فرقه‌های استعماری استان‌های مرزی را درنوردیده و اکنون در نقاط مرکزی خیمه زده است. اگر اوقات فراغت جوانان با بولوتوث‌های مستهجن و سخیف تلفن‌های همراه پر شده و اگر مدارس و دانشگاه‌های ما صحنه تاخت و تاز افکار انحرافی قرار گرفته ‌و آینده آن را تهدید می‌کند و .... بخشی به دلیل بی توجهی و کم کاری و بی‌برنامگی مسئولان و متولیان بخش فرهنگی کشور است.

در این راستا اگر "فرهنگ" به درستی آسیب شناسی نشود و باز تعریف جامع و کاملی از کار فرهنگی ارائه نشود همچنان عقبگرد قهقرایی خواهیم داشت حتی اگر میزان اعتبارات و بودجه فرهنگی صدها برابر گردد زیرا تاثیرگزاری فعالیت فرهنگی بیش از آنچه که به اعتبارات وابسته باشد به عقبه فکری قوی، کارآمد، هوشمند، عمیق و درک صحیح و به ‌موقع اوضاع فرهنگی واندیشه معنوی نیاز دارد.

اگر بخواهیم در یک جمله مشکل عمده‌ای که باعث مظلومیت فرهنگ شده است را بیان کنیم مسائل مدیریتی و عدم برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی است، در واقع مشکلات فرهنگی کشور ناشی از مشکل تعدد تصمیم‌گیران، فقدان نیروی انسانی زبده ‌و کارآمد، بی‌برنامگی، هدفمند نبودن، سیاسی کاری، موازی کاری، آمارگرایی، سطحی نگری و انفعال در عرصه فرهنگ است.

در این راستا دولت دهم که گفتمان دینی امام راحل(ره) را سرلوحه اهداف و شعارهای خود قرار داده پس از سالیان متمادی هشدار و تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص پیامدهای بی توجهی به بخش فرهنگی، توجه به رفع مظلومیت از این بخش را در دستور کار خود قرار داده است و دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت بر محوریت مسائل فرهنگی صورت می گیرد.

هرچند قضاوت برای نتایج عملکرد دولت دهم در بخش فرهنگی زود و دور از انتظار است ولی نباید فراموش کرد راه پیش روی دولت برای رفع عقب ماندگی های سه دهه در طول سه سال نیازمند تدبری است برای به بار نشاندن آن باید دولت، مجلس و تمامی نهادها و ارگانهای کشور ضمن تحقق شعار نوروزی مقام معظم رهبری باعنوان همت مضاعف کار مضاعف هسو و همپای هم حرکت کنند.

آنچه بیان شد تنها گوشه ای از ضرورت توجه به مقوله فرهنگ در کشور بود امری که مقام معظم رهبری با تیزبینی ظریفانه از سالهای دور به انحای مختلف در پیام های نوروزی، دیدارهای مردمی و نخبگان و فرهنگیان، اعضای هیئت دولت و ... بیان کرده و تذکر داده اند، باید منتظر ماند و دید رویکرد فرهنگی دولت دهم چگونه جامه عمل می پوشد و تا کجا این عرصه برزمین مانده را به شکوفایی می رساند و یا در مقابل این فرصت نیز ازدست دولتمردان از کف می رود.