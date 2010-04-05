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۱۶ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۲۴

حبیب کاشانی:

کادر فنی پرسپولیس باید در آینده عملکرد بهتری داشته باشد/ سال را بد شروع کردیم

کادر فنی پرسپولیس باید در آینده عملکرد بهتری داشته باشد/ سال را بد شروع کردیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس با ابراز نارضایتی از شکست این تیم برابر سایپا کرج، گفت: با تحمل این شکست سال جدید را خیلی بد شروع کردیم اما کادر فنی باید تلاش کند تا تیم در دیدارهای آینده عملکرد بهتری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا کرج با بیان این مطلب افزود: پرسپولیس سال را خیلی بد شروع کرد. با وجود تمرینات خوبی که تیم در دوبی پشت سر گذاشت و دیدارهای تدارکاتی مناسبی که در امارات برگزار کرده بودیم، نتیجه خوبی کسب نکردیم. مطمئنا اگر تیم پرسپولیس نیمی از آنچه در دیدارهای تدارکاتی امارات ارائه کرده بود را مقابل سایپا هم به نمایش می گذاشت، برنده از زمین خارج می شد.

وی با اشاره به چهار دیدار باقی مانده تیم پرسپولیس در لیگ برتر گفت: با توجه به اینکه شرایط لیگ حساس است و این امتیازها از دست دادنش غیر قابل جبران، امیدوارم اعضا کادر فنی اندیشه کنند و در دیدارهای بعدی تیم عملکردی بهتر از این ارائه کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص تاثیر اردوی امارات بر شکست تیم فوتبال این باشگاه گفت: ما وظیفه داریم خواسته‌های کادر فنی را اجابت کنیم. کادر فنی از ما یک اردوی هفت روزه در امارات خواستند که با توجه به شرایط جوی تهران، تیم برای برپایی اردو راهی دبی شود.

وی ادامه داد: در امارات تیم هشت جلسه تمرین کرد و دو بازی تدارکاتی انجام داد. این اردو برای تیم ما اردویی خوب و منطقی بود و تیم در پایان آن شرایط خوبی داشت. حتی تیم ما دو روز زودتر از دیگر تیم‌ها تمرینات خود را آغاز کرد اما نتوانستیم مقابل سایپا نتیجه خوبی کسب کنیم.

کاشانی در خصوص شانس قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: با منتظر بمانیم و دیدارهای باقی مانده هفته سی‌ام لیگ برگزار شود. پس از این برگزاری این دیدارها شرایط تیم مشخص خواهد شد. به هر حال شانس ما در جام حذفی بیشتر است و در لیگ برتر به دنبال ایستادن در یک از سکوهای اول تا سوم و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستیم.

دیدار تیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر عصر شنبه با برتری 2 بر صفر سایپا به پایان رسید. جایگاه تیم فوتبال پرسپولیس در رده سوم جدول با این شکست به خطر افتاد.

کد مطلب 1057773

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