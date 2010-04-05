مقاله فلسفی باید ویژگیهای یک نوشتار علمی را داشته باشد

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه یک مقاله فلسفی باید دارای چه ویژگی هایی باشد که بتواند تأثیرگذار و ماندگار شود، گفت: یک مقاله فلسفی باید ویژگی های یک مقاله علمی را داشته و نویسنده از لحاظ ادبی و قلمی توان خوبی داشته باشد که بتواند مطالب را بپروراند .

وی افزود: نویسنده مقاله می بایست به مطلبی که می خواهد بنویسد اشراف داشته و شرایط زمان را در نظر بگیرد و خیلی از مباحث کلی دیگری که هر نویسنده ای برای هر مقاله ای دیگری باید رعایت کند.

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در مورد کمبود مقالات فلسفی خوب نیز گفت: این برمی گردد به شرایط فرهنگی ما به خاطر اینکه ابتکار فرهنگی و فلسفی و فکر نو کم داریم، در واقع این عقب افتادگی تاریخی که گریبانگیر ما شده در نگارش یک مقاله خوب فلسفی هم تأثیر داشته و خودنمایی می کند .

صانعی دره بیدی در مورد تفاوت کتاب فلسفی و مقاله فلسفی نیز اظهار داشت: همان تفاوتی که بین مقاله و کتاب در همه مباحث است. مقاله معمولاً یک مبحث چند صفحه ای است که راجع به یک موضوع خاصی نوشته می شود و جای انتشارش در یک روزنامه یا یک مجله است وقتی منتشر شد ممکن است تعدادی خواننده داشته باشد بقیه اش هم کاغذ باطله می شود .

این نویسنده و مترجم افزود: کتاب به لحاظ حجم بیشتر از یک مقاله است و کسی که ناشر کتاب است آن را منتشر می کند، مبحث کتاب جامع تر و گسترده تر از یک مقاله است و موضوعی را مطرح می کند که مثلاً موضوع ماندگار فلسفی است .البته واقعیت این است که حد و مرز مشخص و دقیقی بین یک مقاله و کتاب نمی شود تعیین کرد ممکن است مطلبی که حجمش زیاد است و کتاب است در جایگاه یک مقاله قرار بگیرد و مقاله و رساله ای ممکن است در حد یک کتاب باشد یا بخشی از یک کتاب.