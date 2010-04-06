سازمان میراث فرهنگی تنها به آمارگیری براساس نفر سفر بسنده نکند

سید احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ملاک آمارگیری از مسافران افزود: روشهای مختلفی برای آمارگیری وجود دارد که هر کدام از آنها می تواند برای ساماندهی و برنامه ریزی صنعت توریسم نقش موثری ایفا کند.



وی اظهار داشت: شمارش براساس نفر سفر و ترددی که مسافران از شهری به شهری دیگر دارند نیز یکی از نحوه های آمارگیری است که ممکن است دقیق نباشد اما حقیقی بوده و مبنای آن نیز مسافرت مردم است.

سازمان میراث فرهنگی تعداد مسافرتهای انجام شده در نوروز امسال را 120 میلیون نفر سفر اعلام کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه برای جبران عقب ماندگیها در صنعت گردشگری باید دقت بیشتری در آمارگیری صورت گیرد، گفت: البته سازمان میراث فرهنگی باید آمارگیریهای دیگری را نیز براساس اقامت و ... انجام دهد تا بتواند کمبودهای اماکن اقامتی را جبران کند.

رئیس کمیته گردشگری مجلس تاکید کرد: رشد آمار سفر نسبت به سال گذشته نشان دهنده این واقعیت است که میل سفر در میان هموطنان افزایش پیدا کرده و به تبع آن باید توجه بیشتری به زیرساختها و رفاه حال مسافران شود.