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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

دستغیب در گفتگو با مهر:

سازمان میراث فرهنگی تنها به آمارگیری براساس نفر سفر بسنده نکند

سازمان میراث فرهنگی تنها به آمارگیری براساس نفر سفر بسنده نکند

رئیس کمیته گردشگری مجلس گفت: سازمان میراث فرهنگی برای برنامه ریزی در توسعه زیرساختها و رفع مشکلات صنعت گردشگری نباید فقط به جمع آوری و ارائه آمار مسافران براساس نفر سفر بسنده کند.

سید احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ملاک آمارگیری از مسافران افزود: روشهای مختلفی برای آمارگیری وجود دارد که هر کدام از آنها می تواند برای ساماندهی و برنامه ریزی صنعت توریسم نقش موثری ایفا کند.

وی اظهار داشت: شمارش براساس نفر سفر و ترددی که مسافران از شهری به شهری دیگر دارند نیز یکی از نحوه های آمارگیری است که ممکن است دقیق نباشد اما حقیقی بوده و مبنای آن نیز مسافرت مردم است.

سازمان میراث فرهنگی تعداد مسافرتهای انجام شده در نوروز امسال را  120 میلیون نفر سفر اعلام کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه برای جبران عقب ماندگیها در صنعت گردشگری باید دقت بیشتری در آمارگیری صورت گیرد، گفت: البته سازمان میراث فرهنگی باید آمارگیریهای دیگری را نیز براساس اقامت و ... انجام دهد تا بتواند کمبودهای اماکن اقامتی را جبران کند.

رئیس کمیته گردشگری مجلس تاکید کرد: رشد آمار سفر نسبت به سال گذشته نشان دهنده این واقعیت است که میل سفر در میان هموطنان افزایش پیدا کرده و به تبع آن باید توجه بیشتری به زیرساختها و رفاه حال مسافران شود.

کد مطلب 1057796

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