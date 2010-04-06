به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی بلژیک از جمله تورنمنت های معتبر تکواندو در سطح جهان است که در ردیف رقابتهای کلاس A بوده و و در تقویم فدراسیون جهانی نیز منظور شده است.

تیم قوامین به نمایندگی از تکواندو ایران در این تورنمنت حضور خواهد یافت. این تیم با ترکیب میثم باقری، هادی شاهویردی، یاسین اکبر نتاج، رضا نادریان، جواد فریدونی، مسعود حجی زواره، مصطفی یگانه، کاظم قشقایی، افشین ساکت و حمیدرضا بیات به این مسابقات اعزام می شود.

سعید شکری پور به عنوان سرپرست، مرتضی سلطانی به عنوان سرمربی، حسین میرباقری به عنوان داور، مسعود لشکری و نوراله خاوری به عنوان مربیان در کنار تیم حضور دارند.

مسابقات بین المللی تکواندو بلژیک روزهای 20 الی 22 فروردین ماه برگزار خواهد شد.