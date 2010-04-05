سخنان ماجراجویانه مفسر فاکس نیوز درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "بیل کریستول" مفسر شبکه فاکس نیوز و از اعضای برجسته مؤسسه نومحافظه کار "امریکن اینترپرایز انستیتو" در سخنانی جنگ طلبانه ادعا کرد که دولت آمریکا باید به جد یک اقدام نظامی علیه ایران را مد نظر قرار دهد.

وی که مؤسسه اش از اندیشکده های مورد رجوع جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا بود و در واقع معماری جنگ عراق را بر عهده داشتند، می گوید: به عقیده من بهتر است آمریکا به جای اسرائیل اقدام به یک عملیات نظامی علیه ایران بکند.

کریستول در ادامه سخنان خصمانه خود می گوید: به نظر من ما باید آماده استقاده از زور در برابر برنامه هسته ای ایران باشیم و این بسیار خوب خواهد بود تا ما به جای اسرائیل برای به تاخیر انداختن برنامه هسته ای ایران آنرا مورد حمله قرار دهیم.