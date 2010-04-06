محمدحسین شفیعی‌ها، مدیرکل ارشاد قزوین و دبیر اولین دوسالانه خوشنویسی در مورد مکان برگزاری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: به تازگی در سرای سعدالسلطنه بازار وزیر قزوین مکانی فرهنگی تاسیس کرده‌ایم که برای برگزاری این دوسالانه درنظر گرفته شده است تا جذابیت کار دو چندان شود.

وی در مورد مراسم افتتاحیه دوسالانه خوشنویسی عنوان کرد: مراسم افتتاحیه 22 اردیبهشت با حضور هنرمندان و مسئولان برگزار می‌شود و آثار به مدت 20 روز به نمایش گذاشته می‌شود. مراسم اختتامیه هم در دهه دوم خرداد است اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

دبیر اولین دوسالانه خوشنویسی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی در حاشیه دوسالانه خبر داد: کمیته پژوهش‌های دوسالانه 4 الی 5 نشست‌ و کارگاه‌ شامل نقد آثار و بررسی دوره‌های مختلف این هنر را در قالب یک کارگاه آموزشی در حاشیه نمایشگاه برگزار می‌کند.

شفیعی‌ها همچنین در مورد قابلیت دوسالانه در ایجاد یک برنامه مدون در زمینه خوشنویسی توضیح داد: انتظار می‌رفت این حرکت زودتر انجام شود اما در مقایسه با رشته‌های دیگر، دوسالانه خوشنوسی با تاخیری چندین ساله روبرو شده است که امیدواریم مقدمه‌ای برای ایجاد یک نگاه بلندمدت شود.

وی درباره تبدیل شدن این دوسالانه به یک رقابت معتبر بین‌المللی برای جذب هنرمندان دیگر کشورها ابراز داشت: با توجه به قدمت خوشنویسی در ایران نباید از کشورهایی که درحال سرمایه‌گذاری روی خوشنویسی هستند، عقب بمانیم. به همین دلیل از همین اولین دوره، دوسالانه را به صورت بین‌المللی انتخاب کردیم و اساتیدی از ترکیه، امارات و..را برای حضور در این رقابت دعوت کردیم.

دبیر اولین دوسالانه خوشنویسی در پایان گفت که در صورت تامین اعتبار قرار است تعدادی از آثار دوسالانه از سوی وزارت ارشاد خریداری شود.

نخستین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی ایران در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، ‌ثلث، نسخ و گرایش‌های نوین برگزار می‌شود.

