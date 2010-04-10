به گزارش خبرنگار مهر، در این پروژه بررسی و مطالعه مشکلات امنیتی شبکه GPRS و مطالعه و تحلیل وضعیت امنیتی این شبکه انجام می شود. مطالعه وضع موجود شبکه از دید امنیتی، بررسی و تدوین نیازمندی‌های امنیتی در این رابطه، مطالعه منابع تهدید، آسیب‌های هر تهدید و سطح‌بندی آنها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن پرداخته شده است.

تحلیل آسیب‌های استفاده از GPRS تلفن همراه در مواجهه با نیازهای امنیتی و اولویت‌بندی آنها، ارائه راهکارهای امنیتی و امن سازی شبکه GPRS و تعیین راهبردهای امنیتی به عنوان دیگر مقولات این پروژه عنوان شده است.

در این طرح امنیت در دستگا‌ههای تلفن همراه بررسی می شود و برای آسیب‌پذیری‌های حوزه سرویس‌های ارزش افزوده نیز تست‌های عملی روی تلفن‌های مختلف با سناریوهای خطرپذیر و آسیب‌رسان مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده با هدف ایجاد بستر لازم برای بهره‌برداری تحقیقی، پژوهشی و آموزشی از نیروهای فعال کشور در زمینه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف تاسیس شد و فاز اول آن در پاییز سال 87 به بهره برداری رسید.