به گزارش خبرنگار مهر، در این پروژه بررسی و مطالعه مشکلات امنیتی شبکه GPRS و مطالعه و تحلیل وضعیت امنیتی این شبکه انجام می شود. مطالعه وضع موجود شبکه از دید امنیتی، بررسی و تدوین نیازمندیهای امنیتی در این رابطه، مطالعه منابع تهدید، آسیبهای هر تهدید و سطحبندی آنها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
تحلیل آسیبهای استفاده از GPRS تلفن همراه در مواجهه با نیازهای امنیتی و اولویتبندی آنها، ارائه راهکارهای امنیتی و امن سازی شبکه GPRS و تعیین راهبردهای امنیتی به عنوان دیگر مقولات این پروژه عنوان شده است.
در این طرح امنیت در دستگاههای تلفن همراه بررسی می شود و برای آسیبپذیریهای حوزه سرویسهای ارزش افزوده نیز تستهای عملی روی تلفنهای مختلف با سناریوهای خطرپذیر و آسیبرسان مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده با هدف ایجاد بستر لازم برای بهرهبرداری تحقیقی، پژوهشی و آموزشی از نیروهای فعال کشور در زمینه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف تاسیس شد و فاز اول آن در پاییز سال 87 به بهره برداری رسید.
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