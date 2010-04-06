حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر به شکست تیم داماش گیلان در دیدار هفته گذشته مقابل دانشگاه آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: آن بازی در نوع خود استثنایی بود. چه از نظر جریان بازی و چه از نظر نتیجه، چراکه باعث شد تیم و بازیکنانم گرفتار بحران بدی شوند.

وی تصریح کرد: البته حرفه‎ای بودیم که توانستیم از آن بحران خارج شده و دیدار عصر یکشنبه را با برتری خود تمام کنیم. هر چند که گیم نخست این بازی را هم واگذار کردیم اما به هر حال در سه گیم دیگر سربلند شدیم. در این مورد ادعایی ندارم اما بازیکنانم واقعا حرفه‌ای رفتار کردند.

سرمربی تیم داماش گیلان با اشاره به اینکه صدرنشینی پیکان در مرحله دوره‌ای مسابقات لیگ برتر قطعی شده است، ادامه داد: حالا که فرصت صدرنشینی را از دست داده‌ایم باید بتوانیم حداقل به عنوان تیم دوم راهی پلی‌آف شویم. در این زمینه رقابت نزدیکی با سایپا و کاله خواهیم داشت.

معدنی در مورد دو دیدار پایانی داماش گیلان در نیم فصل دوم مسابقات والیبال لیگ برتر گفت: پیکان و خراسان رضوی دو تیم به ظاهر متفاوت هستند اما هر دو برای ما حریفی قدر خواهند بود. از این بگذریم که همه تیم‌ها با شرایط و انگیزه‌ای متفاوت مقابل ما قرار می‌گیرند اما این دو تیم، حریف ما در حساس‌ترین شرایط هستند که نیازمند دو پیروزی هستیم.

وی افزود: پیکان که تمام دیدارهای خود در مرحله برگشت را بدون شکست سپری کرده است. خراسان رضوی هم اگرچه در حد پیکان نیست اما همین هفته گذشته سایپا را از پیش رو برداشت.

سرمربی تیم والیبال داماش گیلان به مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و اظهارداشت: این مرحله دقیقا مانند یک هندوانه دربسته است. چون هیچ تیم و هیچ مربی تجربه حضور در این بخش از مسابقات را ندارد. شاید همین موضوع باعث بی کیفیتی بازی‌ها در این مرحله شود. چه بسا هم انگیزه‌ای برای خودنمایی تیم‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم داماش گیلان عصر یکشنبه در چارچوب هفته بیست و هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با نتیجه 3 بر یک موفق به شکست بانک کشاورزی شد.