مهلت شرکت دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد علمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مردادماه 89 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود و دانشجویان می‌توانند برای ثبت نام به مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی هر دانشگاه مراجعه کنند.

دانشجویان سال سوم و بالاتر کلیه رشته ها (دکتری حرفه ای و کارشناسی) با شرط معدل 16 و بالاتر می توانند در آزمون ورودی شرکت کنند. این مرحله (تعیین و تایید افراد حائز شرایط فوق) در دانشگاهها انجام می‌پذیرد.

آزمونهای المپیاد در دو بخش انفرادی و تیمی است و در بخش انفرادی ابتدا بر اساس شرایط ورود به آزمون در هر حیطه یک تیم 3 نفره از هر دانشگاه به آزمون انفرادی المپیاد وارد می‌شوند. پس از برگزاری آزمون در هر حیطه نفرات برتر انتخاب (3 نفر از هر حیطه) و این افراد حائز جوایز اصلی انفرادی خواهند شد.

در بخش تیمی نیز معدل نمرات انفرادی اعضای هر تیم محاسبه می شود و برحسب شرایط موجود، تعدادی از تیمهای شرکت کننده انتخاب و به مرحله مسابقات تیمی وارد خواهند شد. پس از برگزاری مسابقات تیمی، نفرات تیم اول (3 نفر) نیز حائز جوایز اصلی انفرادی خواهند شد و به سایر تیمهای برتر نیز جوائزی تعلق خواهد گرفت.

بر اساس مقررات المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به برگزیدگان کشوری تسهیلاتی اعطا می شود. امکان شرکت در آزمون دستیاری قبل از گذراندن طرح و سربازی (برای فرد برنده در بخش استدلال بالینی)، ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بدون شرکت در آزمون ورودی (برای گروه برنده در بخش علوم پایه و مدیریت) و تامین مالی پروژه های برگزیده بخشی از این تسهیلات است.

استدلال بالینی: طب اورژانس و تروما با تاکید بر بیماریهای داخلی، تفکر علوم پایه: سلول های بنیادی و مدیریت در نظام سلامت: عدالت در نظام سلامت از جمله حیطه های دومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است.